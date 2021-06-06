不滿老公狠批台灣防疫差 大S宣布離婚 汪小菲認錯：說了不好話

徐熙媛（大S）與汪小菲結婚10年，育有一對子女。近年不時傳出他們婚變消息，但今年3月他們結婚10周年，汪小菲送上10卡巨型鑽戒冧妻，並跟大班朋友食日本菜慶祝，當時他在微博上載照片，留言稱呼大S做「小女孩兒」，他說：「老婆，小女孩兒，10周年快樂 ，再過10年希望你還是願意。」當時大S影相時露出笑容，完全沒有離婚迹象。不過有傳汪小菲返台灣陪大S慶生及送上巨型鑽戒是為了箍煲。

大S：對汪小菲言行不予置評

事隔逾兩個月，大S昨日突然向台灣傳媒證實已在辦理離婚手續，她稱對汪小菲的言行不予置評。她所指「汪小菲的言行」，相信是汪小菲昨日凌晨在微博發文談內地及台灣的防疫問題，汪小菲寫道：「這是我隔離三次回大陸的景象，內需一切繁榮，我們已經開業簽約了10家店。而我的家人在台北根本打不到疫苗。太無恥，太低級了。這就是對比，這就是差距。我們公司現在欣欣向榮，而台灣一片慘淡。在台北的酒店同事們，你們辛苦了，幹不下去的話，在大陸有幾十家店等你們來做經理，工資翻倍。」

夫妻大吵一場 汪小菲被離婚

大S之後向台灣《ETtoday星光雲》透露夫婦鬧翻的真正原因，是因為汪小菲凌晨在微博發的帖文令她非常生氣，兩人為此在電話中大吵一場。汪小菲回覆內地傳媒關於離婚一事，他說︰「我不知情。」他再於微博發文解釋之前的言論說︰「因為實在擔心家人，昨天說了一些不好的話。疫情期間確實情緒容易激動，希望家人能健康平安。​​​​」

大S母：女兒說氣話 汪母：不是真

大S與汪小菲鬧離婚後，大S經理人廖瑋琪表示，大S與汪小菲只是吵架︰「夫妻就是吵了一架，一時的氣話，哪對夫妻不吵架？沒什麼事。」大S母親稱女兒是在說氣話：「我會勸熙媛，她和小菲都放心不下小孩，我會要他們夫妻先忍一忍。」不過她談到女婿汪小菲時說：「個人做事個人擔。」汪小菲母親張蘭說：「不是真的，不會離婚的，都是八卦，謠言止於智者，兒子好着呢，媳婦也好着呢，全家都好着呢，生活難免會有酸甜苦辣。」製作人柴智屏與大S及汪小菲關係不錯，她透露早上傳短訊關心問大S是否真的要離婚？大S回覆她：「是真的，但是我很好，謝謝柴姊關心。」

傳大S決意離婚 汪曾酒後失態

有稱大S離婚心意已決，網民發現她近年在微博甚少提及汪小菲，亦刪了不少兩人的照片。去年7月汪小菲發文說：「我還是要回去住我們結婚的那間酒店，我欠她個婚禮，就我們兩個人光腳踩在沙灘上看海。」當時大S只回他4個字：「萬萬不可。」汪小菲去年曾被指在北京一間酒吧疑背妻攬女，又曾開直播時酒後失態，要道歉。大S的座駕昨午被台灣傳媒拍到駛離寓所，前往母親的豪宅，之後座駕再駛回家，未知是否派車接母一同商量對策。

派對一見鍾情 相識49日閃婚

大S於2010年與汪小菲在派對上一見鍾情，汪小菲在第4次見面時向大S求婚，後者爽快答應，兩人在2011年3月舉行盛大婚禮，於相識第49天閃電結婚，婚後育有一對子女，但10年後宣布離婚。

娛樂組