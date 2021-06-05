【開箱】《麗絲的異次人生》 史提芬京編劇 寡婦被回憶糾纏

台前幕後班底強勁

全劇8集的《麗絲的異次人生》不僅改編自史提芬京著作，他還擔任編劇；台前幕後班底也十分強勁，《第一夫人：積琪蓮甘迺迪》柏比路拉林（Pablo Larrain）執導、《星球大戰》系列J.J. 艾布斯（J.J. Abrams）監製。《誘心人》佳夫奧雲（Clive Owen）、《永遠的愛麗絲》金像影后茱莉安摩亞（Julianne Moore）、《冰風暴》鍾艾倫（Joan Allen）、《狂野時速9》姜成鎬及《冰天血地8惡人》珍妮花積遜李（Jennifer Jason Leigh）等合演。故事講述知名作家 Scott（佳夫奧雲飾）遭男子指摘他抄襲後，被對方槍殺身亡。Scott離世後兩年，太太Lisey（茱莉安摩亞飾）仍未走出喪夫陰霾，並把有關丈夫的回憶埋藏於潛意識，直至Scott的工作室需要清理，Lisey在收拾遺物的過程中，逐漸勾起過去與丈夫的相處點滴，並重新審視兩人的關係。

與此同時，Lisey的生活並不安寧，她忙於照顧患上精神病的胞姐Amanda（鍾艾倫飾），還要應付蠻不講理的胞妹Daria（珍妮花積遜李飾）。另外大學教授Dashmiel不斷聯絡Lisey，要求閱覽Scott的手稿及寫作材料，還被自稱是Scott忠實粉絲的Jim騷擾，令她無法擺脫過去。

4條時間線似演4角色

《麗絲的異次人生》是關於記憶的心理驚慄故事。茱莉安摩亞早前接受本報訪問時透露，Lisey個性與遭遇特別，她自言沒任何跟角色相似之處，所以才吸引她演出，並努力跟角色聯繫起來。茱莉安表示，此劇最難掌握的是時間，因有4條不同的時間線，包括現在、少年、婚前及婚後。她表示不同時期的Lisey都有不同的個性與態度，感覺就像演繹4個角色。茱莉安說：「Lisey透過幫助患上精神病的姐姐及對亡夫的記憶，學習如何獨自生活下去，是很厲害的旅程。」她還透露落實演出《麗》劇時，未看過原著，僅看了劇本及故事大綱，之後才拜讀小說，大讚史提芬京的作品寫實及自然。

史提芬京親自為《麗絲的異次人生》編劇，如此重視，因內容十分貼近其親身經歷。史提芬京受訪時表示，《莉西的故事》是他最喜歡的作品，創作靈感源自他早年因肺病住院長達3星期，其間妻子決定裝修他的辦公室，並整理了文件。當他出院回家後，太太稱房間未整理好，着他不要進辦公室，因為怕他看到會不高興。可是他即時走進去，看到辦公室被清空，便聯想到這可能是他死後的境况，從而啓發他創作這故事。史提芬京稱已得到太太首肯，把這故事拍成劇集，「我盡量收起太私人的內容，茱莉安摩亞與佳夫奧雲是Lisey與Scott，不是史提芬及Tabby（史提芬妻子）」。

演員出色 劇情緩慢鬆散

此劇走驚慄路線，畫面暗淡，但富有美感，演員亦出色，尤其是金像影后茱莉安摩亞扮演中年寡婦，內心戲既複雜又多層次。不過，驚慄場面不多，勿期待會有東西突然跳出來嚇人，恐怖感覺多來自角色冷酷的表情與眼神，如Amanda的自殘場面與幻覺，以及狂迷Jim的古怪行徑等。另外，劇情亦較緩慢及鬆散。首兩集除了講述Scott被槍殺、Lisey要收拾丈夫的工作室、Daria患上精神病被送到醫院外，其他角色背景只是匆匆帶過，未有詳細交代，減低追看意欲。故事時間軸又不斷切換，一時講現在的Lisey，一時講Scott去世前，有時甚至複雜到講述Scott生前發生的事再回憶他兒時跟父親的相處，顯得混亂及難以理解。