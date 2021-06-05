《職工7》14人染疫 停工至月中 湯告魯斯隔離兩周嬲爆

派拉蒙電影表示，《職業特工隊7》有員工在例行檢測中確診新冠病毒，強調劇組有遵守所有防疫措施，並會持續監察最新情况。

4舞蹈員 10員工確診

據英國《太陽報》報道，正在英國拍攝《職業特工隊7》的台前幕後共14人確診。早前他們拍攝一場夜店戲，4名舞蹈員確診，另外10名幕後工作人員亦中招，其餘60人需再檢測並隔離兩周，包括男主角湯告魯斯，自周二開始已自我隔離。據悉拍攝該幕夜店戲分時，4名確診舞蹈員與湯告魯斯只有數米距離。有消息人士向《太陽報》表示，湯告魯斯對此怒不可遏，尤其他去年已警告劇組必須嚴守防疫規定。知情者稱，「這將嚴重影響拍攝，之後復工需要趕緊進度」。

去年12月英國《太陽報》公開長約兩分半鐘的錄音，據報是在倫敦片場所錄，內容是現年58歲的湯告魯斯怒罵兩名工作人員未有遵守防疫規定，在6呎範圍內擠在一起看電腦屏幕，被湯告魯斯發現，把二人鬧個狗血淋頭。湯告魯斯自稱拍攝《職業特工隊7》期間，每晚都要跟保險公司、製作人開會，就是為了保障員工的生計，並警告兩名員工，若再犯就要解僱。

兼任監製的湯告魯斯壓力不小，加上去年2月到威尼斯取景撞正當地疫情爆發，被迫叫停。7月移師英國復工，湯告魯斯獲當局豁免抵埗後要隔離14日的規定，豈料拍攝一場飛車戲又發生意外，電單車撞破布景起火，事件中沒人受傷，但花費200萬英鎊（約2000萬港元）搭建的場景化為烏有。攝製隊其後轉抵挪威繼續拍攝，為照顧台前幕後安全，斥資500萬港元租用郵輪作為工作人員的臨時居所，藉以遠離民眾。不過在羅馬拍戲期間，有12名員工確診，再次令湯告魯斯大失預算。現再次有劇組爆疫，拍攝過程一波三折，除增加成本外，能否趕及明年5月底的映期也再添壓力，難怪湯告魯斯非常不快。