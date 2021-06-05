《聲夢傳奇》10強唱粵語金曲對決 譚詠麟領學員邊跑邊唱歌練氣

今集以1980、1990及2000年代經典粵語金曲為主題，特別邀來譚詠麟（阿倫）在聲夢舞台與李克勤獻唱金曲，並一同擔任主理人，為聲夢10強學員賽前特訓。阿倫除分享唱歌技巧及心得，更與10名學員在清晨一邊跑步、一邊唱歌練氣，李克勤亦到場打氣。

鍾柔美獲讚跳得又唱得

第一回合藍隊派出鍾柔美（Yumi）， 紅隊派出黃奕斌（Hugo）對戰，兩人選跳唱歌出賽。Yumi演繹前女子組合Cookies歌曲，阿倫看完大讚：「跳得又唱得！」Hugo選唱張國榮經典金曲。阿倫賽前向Hugo分享心得，示範如何運用眼神及表情演繹歌曲。

JW讚詹天文勇於突破

第二回合，藍隊派出林君蓮（Kaitlyn）， 紅隊派出詹天文（Windy），她們都追求突破，Kaitlyn在歌曲加插新嘗試，可惜被評審陳奐仁批評：「演出大力咗，製造咗多餘嘅瑕疵！」Windy想大家知道她不是只識唱高音，選唱一首低音較多的歌曲。紅隊導師王灝兒（JW）稱該首歌不適合Windy唱，不過也欣賞Windy，「好有勇氣，好希望突破自己」。JW雖然忙拍古裝劇，但前一晚與Windy排練到零時。

李克勤教姚焯菲加「sweet」

到第三回合，紅隊派出姚焯菲（Chantel）出戰。14歲Chantel未能理解所選的經典歌曲意思，李克勤與JW親自分享如何演繹歌曲，李克勤更教Chantel加強「sweet」的效果，「你嘅年齡要有呢啲感覺」。

娛樂組