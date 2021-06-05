盧覓雪全黑打扮：不解釋 杜汶澤林夕曬燭光照悼念六四

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著名填詞人林夕在台灣生活，但心念香港，他在社交平台上載兩點燭光的照片，解釋「兩點燭光，一為1989、一為 2019-2021」，他在Instagram寫道：「如燭光都有罪，將暗黑多幾十年。剩下無權者的權力：就以各自方式悼念吧。人類對抗權力的鬥爭，就是記憶與遺忘的鬥爭。」

林夕《回憶有罪》送馬逢國

林夕又分享達明一派的《回憶有罪》MV，以其中歌詞「贈」立法會議員馬逢國。日前（6月2日）馬逢國公開說「六四」的死傷，他說據官方版本，天安門廣場之外有發生死傷事件，而天安門廣場，官方報道是沒有死人，「我愈來愈接受，天安門廣場沒有死人這個事實」。林夕以《回憶有罪》的歌詞回應說：「六四三十周年，寫過《回憶有罪》一曲，除了『現在別問他，可有膽公開紀念，被現實騎劫，怎怨天』這一段，那句『回憶即使有罪，真相怎麼敢無言』，想不到也可以送給馬逢國們，悼念六四是否可以入罪，官員議員不敢回答，反而他們回憶有罪，是怕得罪那個得罪不起的主子。」

黃耀明也分享了2019年首次在維園六四晚唱《回憶有罪》的片段，寫道：「封得住維園，鎖得住天安門，但鎖不住人心和思想。『烈焰幻滅過總有煙』『莫須有，是誰造就壯烈；願廣場上，聲音不會滅』。」

梁栢堅打油詩配《唐伯虎》劇照

填詞人梁栢堅在facebook上載周星馳電影《唐伯虎點秋香》劇照，配打油詩：「公園裏，人不見火不點，小小城市可笑可笑，銅鑼內，犬無性黑無證，叫聲百姓提防提防。」網民讚「有意思」、「好工整」。

杜汶澤為做過錯事懺悔

杜汶澤上載照片，白蠟燭旁的手表顯示12時，日期是4號：「為什麼今天我要為我過去做過的錯事而懺悔？不是已經過去了嗎？道理很簡單，因為我知道，若果我不願意面對，甚至顛倒是非黑白，企圖去掩飾自己的惡行，那就代表我堅決要繼續做這些害人的事。」藍奕邦昨晚上載面對白蠟燭的照片，寫道：「歷史即使被刪改，回憶永遠抹不走，心坎內有燭光吹不滅，靈魂內有信仰搶不去。」

梁祖堯點起打火機：去抽你的無奈

有人選擇讓人意會的文字與照片表達。盧覓雪昨日穿全身黑衣、戴黑色口罩，她寫道：「我有好多五顏六色嘅衫，但今日我選擇著黑色。#不解釋」。傳媒人健吾寫道：「當你不能再擁有，你唯一可以做的，就是不要忘記。」梁祖堯則上載黑白自拍照，他點起打火機說：「手裏沒有煙，那就劃一根火柴吧，去抽你的無奈，去抽那永遠無法再來的一縷雨絲，沒有煙抽的日子。」