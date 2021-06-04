涉衝紅燈認危駕6．17判刑 柳俊江離庭盛裝花墟買花

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許紹鼎為被告柳俊江求情指，被告坦白認罪，事發後留在現場配合警方調查，表現合作。案中受傷的電單車司機即日出院，傷勢對他沒造成長期影響，另外，當時電單車於黃燈轉綠燈期間行車，故本案亦非只被告一方有責。再者從附近K11 MUSEA的閉路電視截圖可見，當時被告正留意左方車輛而忽略了已轉的紅燈，非刻意犯案。

與太太分居 努力做好爸爸

許紹鼎續指現年40歲的被告與太太正分居，兩人育有一對分別4歲及6歲子女，被告月入3萬元，來自其製作公司及零售生意。許形容被告是一個飽受經歷的人，正努力做一個好爸爸，望法庭判處罰款或非監禁式的刑罰。

案情指去年12月29日晚上7時許，柳俊江駕車從尖沙嘴梳士巴利道18號一停車場開出，其間未有依交通燈號指示停車，撞倒駛至梳士巴利道與漆咸道南交界的一輛電單車，電單車司機倒地受傷，入院後即日出院，須請19天病假。

柳俊江離開法院後，下午在社交網分享到旺角花墟買花照片，留言：「盛裝到花墟，本來想買風信子，搵唔到，買包種子，重新栽種明日的花。」

【案件編號：KCCC1024/21】