《好聲好戲》叫好叫座開第二季 王祖藍想邀梅艷芳御用配音員出山

記者：陳釗

攝影：劉永銳

陳自瑤在總決賽擊敗馮盈盈和張振朗，榮膺「好聲好戲傑出聲演總冠軍」。她稱是意外收穫，事前完全無想過攞獎，最初只希望透過比賽改善聲線和演技，挑戰自己，之前更加未做過配音員，最多只是為劇集後期配音，陳自瑤說：「今次比賽過程真的很艱辛，短期內都不要再試了。」

陳自瑤盼伙阿姐拍劇

談到阿姐提議公司開劇給她擔正做女主角，陳自瑤很多謝阿姐，一路給予鼓勵，肯為後輩發聲，陳自瑤說：「無論能否實現，都已經很感動和滿足，如果有機會同阿姐合作拍劇就更加好。」

問到女兒見到母親勝出，可有讚她厲害？陳自瑤表示有，因她在家練習時，女兒都在旁看着，所以特別有共鳴。

祖藍預告第二季形式有變

節目受歡迎，祖藍透露徇眾要求下，將籌備第二季，形式上會有變，且不會在台慶前完成，因稍後還有很多新節目，不用那麼快翻炒。他稱為節目碌盡人情卡，其實還有很多神級配音員未上節目，希望下季可請到他們出山，例如馮盈盈的老師龍寶鈿，對方以前是梅艷芳的御用配音員。

馮盈盈聞言笑說為了節目絕對會開口幫手邀請，稱由準備開始，整個過程感受很深，若開拍第二三四季都想參加，可試不同角色，例如旁聽生或打氣團，跟參賽者分享經驗。

■更多娛樂猛料 ﹕ol.mingpao.com