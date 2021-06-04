黃翠如為「四六」手勢臨時缺席？ 姚子羚相隔逾年終與母親團聚

陳展鵬、姚子羚和陳自瑤在記者會各自分享拍節目的難忘體驗，他們大讚節目中部分受訪者是無名英雄，為幫助別人很有使命感，令他們深受感動。姚子羚的母親是台灣人，疫情前母親返台探親，結果一直滯留當地一年多，最近才返港。她說：「分隔兩地很久沒見媽媽，之前擔心她坐飛機有感染風險，畢竟年紀大，所以一直未有回來。她赴台灣是探親順便看醫生，最近終返港可在家居隔離。」

陳展鵬不心急選女婿：睇定啲先

陳展鵬太太單文柔日前帶女兒小豬比跟陳敏之兒子雷子樂到海灘玩，單文柔分享兩個小朋友手拖手相，有網民提議對親家。陳展鵬笑言不是為女兒選女婿：「睇定啲先，等他們先交往，拖手仔沒問題，我沒呷醋。現時女兒仍很需要爸爸，例如叫我換尿片或打開東西，在女兒面前我變了英雄，那刻很有滿足感。」

記者：林蘊兒