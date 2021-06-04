全智賢傳婚變 擬告網民造謠 老公借《男兒當入樽》對白示愛獲讚EQ高

文：蘇珮欣

現年39歲的韓劇「女神」全智賢，2012年與崔俊赫結婚，並育有兩名兒子。婚後全智賢兼顧事業與家庭，婚姻生活美滿。昨日兩名自稱是前資深娛樂記者的YouTuber金龍浩與姜勇錫（音譯），進行網上直播，聲稱全智賢與崔俊赫已於去年12月分居，又暗示男方出軌，不想再當「全智賢丈夫」，所以離家出走。

不欲離婚怕賠違約金

二人又指全智賢不想離婚，因為她有多個廣告合約，一旦婚變恐破壞品牌形象，需要賠償巨額違約金，「全智賢的代言酬金高達10億韓圜（約700萬港元），違約金一般賠償兩至三倍，相等於幾幢物業的價值了」。

消息又指全智賢的離婚傳聞，早在6個月前已出現，如今仍在瘋傳，證明夫妻難以復合；有傳她為家事煩惱，一度考慮移民，但礙於自尊心而不想離婚，擔心丈夫出軌，令「女神」形象受損。

全智賢被爆婚變後，隨即透過經理人公司否認，批評傳聞毫無根據，「對於與事實不符的報道和留言，散佈虛假消息的行為，我們將會採取法律行動」；崔俊赫亦罕有發聲，他把日本漫畫《男兒當入樽》主角三井壽向安西教練哭訴「我想打籃球」的經典對白，改成「我想做全智賢丈夫」，獲網民大讚幽默又高EQ。

韓媒OSEN引述全智賢身邊好友表示，全智賢並沒婚變，夫妻生活幸福，完全感受不到她為家事煩惱，不明白婚變傳聞從何而來。

兒子爭入國際學校

提起全智賢，她的5歲兒子剛於今年3月通過韓國著名國際學校Chadwick International的入學試。該校位於首爾仁川，最大賣點是從幼稚園入學，可以「一條龍」讀到高中，學歷獲得美國認可。報道又指該校學位競爭激烈，不少名人明星子女申請入學，最終落選。