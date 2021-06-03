【開箱】《巴治奧：神奇小馬尾》 飲恨世界盃 超過12碼的遺憾

人生低潮 轉信佛教

巴治奧馳騁綠茵場逾20年，為意大利國家隊上陣56次，轟入27球；球會方面，效力過祖雲達斯、AC米蘭、國際米蘭等班霸，曾奪金球獎及國際足協世界足球先生等殊榮。但《巴治奧：神奇小馬尾》不是說這意國名宿的豐功偉績，反而集中在他與父親的關係、整個球員生涯幾乎伴隨不休的傷患、宗教的慰藉，以及飲恨世界盃的遺憾。

電影講述巴治奧生於兄弟姊妹眾多的大家庭，父親不苟言笑，看來十分嚴肅，即使十七八歲的巴治奧在家鄉球會表現出色，被大球會羅致，爸爸仍沒什表示。據說1970年的世界盃，意大利敗給巴西，時年3歲的巴治奧曾向父親承諾，將來要高舉大力神盃，獻給爸爸。

他剛冒起已受傷患困擾，一直在隊中賦閒，幾乎要被賣走，此時走到一家唱片店，說要找Eagles的唱片，店主認出他是球壇新星，也知道他正陷低潮，於是介紹他看《人間革命》，告訴他或者佛教能幫助他。某天他往找這名店主，並一起念經。在大部分人信奉天主教的意大利，當巴治奧告訴女友他改信佛教，自然成為異類。大概在足球圈子亦然；片中的他奉池田大作為師，信的是日本創價學會，更感染了女友。

片中其中一個重點是1994年到美國參加世界盃；其時的巴治奧已是頂級球星，摘下國際足協世界足球先生等殊榮。意軍起初的晉級之路卻不順利，教練沙基的佈陣，也不太合巴治奧的踢法，然而意大利還是經過負愛爾蘭、勝挪威，以及和墨西哥之後，驚險打入16強；並在關鍵時刻巴治奧射入奠勝一球，反勝尼日利亞躋身8強，再先後殺退西班牙和保加利亞，得以站在洛杉磯玫瑰碗球場迎戰巴西。

巴治奧實現對父親的承諾在望，卻在決定勝負的12碼，兩名隊友射失後，技術精湛的巴治奧，身為晉級功臣的他卻一飛衝天，把冠軍拱手讓予森巴軍團，站在龍門前低頭落寞的「悲劇英雄」經典鏡頭，也在片中重現。

不過4年後在法國舉行的世界盃，首場分組賽，落後智利1球獲得12碼，巴治奧冷靜射入，示範了哪裏倒下就要在哪裏站起來，片中卻從缺。鏡頭從1994年世盃直接跳到2000年，躲在家剷草的巴治奧婉拒了日本的厚酬，認為留在意甲繼續有上陣機會，才有望參加2002日韓世盃。最終加盟剛升班的布雷西亞，重拾足球所帶來的快樂，卻再一次受傷患困擾，但他術後奇蹟似的康復，再次披甲而且保持水準，可惜2002年公布國家隊名單，他名落孫山。

父親謊言 鼓勵爭標

電影有一幕印象很深刻，不知道是否真的由巴治奧提供，還是戲劇元素；他跟爸爸往打獵，心情欠佳的巴治奧跟父親幾乎吵起來，巴治奧向父親道歉稱沒能為他守諾贏得世盃。爸爸說當年他才3歲，看總決賽時候根本睡着了，沒許過什麽諾言。

巴父自言平庸，所以一早放棄當單車運動員，家庭從來不是藉口，但巴治奧不同，有着萬中之一的天賦，卻缺乏目標，而且脆弱，巴父於是從小編一個給他。那一刻，獎盃對巴治奧來說不再有意義，球迷的愛戴也許更窩心；正如片中尾聲播出巴治奧的舊片段，包括2004年職業生涯最後一場比賽，被換走時，對手AC米蘭的馬甸尼、也是國家隊舊戰友上前擁抱，看看球迷的不捨之情，榮譽有時候不刻在獎盃之上。