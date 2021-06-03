呂慧儀張景淳「訂婚」一周年 「龔水黨」豪擲60萬買廣告祝賀

早前人氣王姜濤22歲生日，「姜糖」豪花近百萬元，在中環、尖沙嘴及旺角等鬧市買下大廈廣告位，更在姜濤居住的銅鑼灣一帶，包下電車車身及電車站廣告位，還有百貨公司大型電視屏幕等，為偶像送上生日祝福，將銅鑼灣變成「姜濤灣」似的。

日前人氣勁升的ERROR成員郭嘉駿（193），亦獲粉絲花10萬元支持他首支個人歌曲《睡到三點》，在九龍及新界賣了20個巴士站燈箱廣告，又在銅鑼灣、旺角、尖沙嘴大廈外牆LED屏幕買了廣告時段等，為193造勢。

讚粉絲熱血貼心

無綫藝人呂慧儀與張景淳，亦獲「龔水戀」粉絲在將軍澳和調景嶺港鐵站、坑口巴士站等，落了非常顯眼的燈廂廣告，還有旺角戶外電視大型屏幕的播放時段，都是二人甜蜜合照及劇中的親密畫面，祝賀「龔水」訂婚一周年，有指合共費用約60萬元。

呂慧儀親自到燈箱拍照留念，感謝「龔水黨」喜歡「龔水」，為他們準備這個驚喜，覺得好感動又窩心。呂慧儀接受《明報》訪問，談到粉絲大手筆為「龔水」慶祝，她說：「一直開工差點不記得，幸好粉絲提醒，他們好熱血及好上心，好可愛，一直幫我打氣，好感恩。」她多謝一班「龔水黨」花這麼多時間、心思及金錢去給他們驚喜外，亦要多謝編劇一直鋪排之後的故事，十分感動，才會得到觀眾喜愛。

呂慧儀希望遲些疫情好轉，有機會跟粉絲聚會，亦會努力拍戲報答大家。問到如果「龔水」結婚，會否請「龔水黨」飲喜酒？她稱要看之後劇情安排。

金城安預告會再見

「金城安」周嘉洛因拍攝新劇《痞子殿下》而暫別《愛．回家》，前晚播出「再見安仔」一集，交代金城安獲「吳旺達領事館」聘用，初步合約為期一年，但熊家為免金城安不捨離開，扮作冷淡，原來家人早已為他安排打點一切，金城安致電回家爆喊，熊家上下亦感動落淚，場面感人。

不少網民對周嘉洛暫別劇組感不捨，希望金城安可以早日「回家」，周嘉洛於社交網預告會重回劇組，留言︰「金城安，會再見的。」

娛樂組