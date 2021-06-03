骨灰撒紀念花園 羅家英讚李我無可替代

蕭湘致悼辭寄語鍛煉身體抗疫

蕭湘前晚在靈堂致悼辭時心情平靜，她先多謝商業電台一直照顧李我的生活，他才有99歲。她自言說話太多：「本人都年紀老邁。我先夫99歲，別人說加天地人3歲，他已經102歲，而我也不年輕了，大家估我今年幾多歲？」有說她93歲，又有說「18、22」，蕭湘說：「我已經90有2，希望各位一樣長壽，跟我先夫一樣。今（前）日這個喪禮，我們應該笑，這是笑喪，我們做人要向上、向前進，先會有健康身體，尤其面對疫情有傷亡，一定要打倒它，要鍛煉身體，有更多衛生常識，勤洗手、勤飲水，什麽都要為自己。多謝各位在百忙及風雨中來到這裏，為我先夫，見他一面，衷心多謝。」

胡楓：全港收聽《天空小說》

羅家英表示其父跟李我叔相熟，所以小時候已認識李我叔，但父親離世後久未再見，直至後來到李我叔家中唱粵曲才熟絡。他最後一次見李我叔是10多年前，但有打探對方消息，知道他和太太入住老人院。他說李我叔是商台開台功臣，貢獻良多，商台亦對李我叔很好，是少見的好老闆。家英哥讚李我叔有才華，寫得一手好書法，又懂古典文學：「李我叔讀書不多，但社會經驗豐富，記性甚好，精通廣州和香港典故，是時代見證。他愛風花雪月，講名人笑話，見多識廣，出了數本書。」家英哥認為李我叔離世是香港的損失，說他無可替代，他作為後輩很懷念對方，因此來送最後一程。

修哥在粵語片年代已認識李我叔，雖沒合作過，但很談得來：「我很欣賞他，他當年在廣州風行電台主持的《天空小說》，12時許開咪，全香港都開收音機聽，好難得。他為人好疏爽、開朗又講得笑。」

記者：柯美

■更多娛樂猛料 ﹕ol.mingpao.com