被指出軌撩女做性伴後首現身 呂爵安不開心：已跟舊愛溝通

早前網上流傳Edan遭舊愛Stephanie爆曾出軌，又有網民在討論區上載聲稱是Edan撩女仔做SP（性伴侶）的對話截圖，內容露骨，成為網上熱話。Edan於事件發生後未有就「出軌」、「撩女仔」等澄清，只在社交平台留言說不希望影響任何人。Edan昨日首度現身回應，他自言新聞出來後有少少不開心，但過了幾天已沒事，現時心情ok，面對到，明白藝人很多事情要面對公眾，之後也有跟舊愛溝通過，不想事件影響到對方。

對於被揭舊史，Edan表示不開心實有少少，所以都在自我調整。很開心有很多人送上關心，希望大家多留意他幕前的工作。可擔心事件影響形象？他直言擔心都無用，唯有做好自己，兄弟們都很支持他。之後用社交軟件會否謹慎？Edan表示：「不回應了，大家有自己的看法，多謝！」Anson Lo幫口說，希望大家將焦點放在他們於幕前的努力和成果。

姜濤休息夠比前開朗

Edan、Anson Lo和Ian在活動上除示範精神健康操外，又分享各自的減壓方法。若身邊朋友遇到情緒有問題，他們認為最緊要陪伴和聆聽。隊中「人氣王」姜濤早前疑壓力爆煲在網上放負，放假後近日已投入工作。Edan稱對方現時心理狀况OK，大家不用太擔心。Anson Lo表示姜濤遇到壓力，需要有私人空間去休息和沉澱，待對方靜下來情緒好轉後，再陪伴他已足夠。Ian笑指姜濤休息夠後，比以前開朗了。

Anson Lo粉絲內訌：公司正處理

談到Anson Lo粉絲內訌，有粉絲不滿歌迷會會長數目不清、玩弄權力及中飽私囊等，Anson Lo表示經理人花姐（黃慧君）有跟他提及事件，他認為始終粉絲間會有不同意見，每人對對與錯的看法也不同，希望粉絲能一團和氣地相處。會否親自出面調停？Anson Lo自言在社交平台已講過，不喜歡見到人鬧交，希望盡快解決問題，相信自己的粉絲都是乖的會明白。會否跟會長傾傾？他說公司已在處理。

Ian生日要開工

6月9日是Ian的28歲生日，Ian笑指早前到主題樂園工作時，得知自己跟唐老鴨同一天生日，感到很開心和得意，「生日要開工，但可以在工作中度過是很開心，又多人陪，之後可能與家人簡單吃餐飯」。女友盧慧敏有何表示？Ian自言不是節日儀式感很重的人，大家各有各忙，可能都是簡單吃飯慶祝，相信生日快樂都有句。雖然是二人拍拖後他首次生日，但平平淡淡已開心。

問3人在演唱會上有何特別環節？他們表示近排工作很忙未構思，相信是表演各自擅長的東西。問Ian會否騷肌？他笑言以唱歌為主，留待下次。Anson Lo說可搞搞新意思，3人可演戲或合唱。Edan續說之前演唱會未有機會唱自己喜歡的歌，今次可把握機會。

記者：陳釗