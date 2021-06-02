【開箱】《山河令》 內地耽美劇打好擦邊球

《陳情令》爆紅 同類型劇集湧現

多得王一博與肖戰合演《陳情令》爆紅，內地爭先恐後開拍耽美劇，據報今年已有《皓衣行》、《張公案》及《烽火流金》等排隊登場，戰况相當激烈；至於張哲瀚和龔俊合演《山河令》今年2月率先在優酷首播，上周移師Netflix上架，好讓中國以外觀眾都能一窺內地BL風貌。

《山河令》原名《天涯客》，改編自內地網絡作家Priest的同名耽美小說，故事講述朝廷暗殺組織「天窗」首領周子舒（張哲瀚飾），原是四季山莊前莊主，帶領手下投靠晉王，後來厭倦多年殺戮，寧願自損武功，帶着僅餘壽命，從此落魄江湖；鬼谷谷主溫客行（龔俊飾）為報父母被殺之仇，不惜挑起江湖紛爭，讓所有人捲入奪寶戰爭，直至遇上周子舒，兩人互相扶持，共渡難關，最後更同生共死，結局相當悽美。

尺度所限 性愛場面點到即止

雖說《山河令》是耽美劇，因內地尺度所限，原著小說的性愛場面，難以重現幕前，周子舒與溫客行的同志戀情，亦只限於言語挑逗，或者點到即止的肢體接觸，對於喜歡泰國BL劇如《因為我們天生一對》的粉絲，難免有隔靴搔癢之感。不過，若只視二人為兄弟情誼，此劇仍然可觀。

相比《陳情令》的玄幻色彩，《山河令》其實更貼近金庸或古龍等傳統武俠小說格調，故事以奪寶和復仇為主線，正邪各派為了蒐集5塊琉璃甲，藉此打開盡收天下秘笈的「武林寶庫」，結果掀起連場腥風血雨，舊派武俠劇觀眾當然對正口味，尤其是結局前出現武林大會，公審奸角趙敬（王若麟飾）一幕，更有重溫《倚天屠龍記》或《神鵰俠侶》的熟悉感覺。

至於年輕觀眾則把焦點放在兩名俊男身上，可謂各得其所。入行10年的張哲瀚曾演《瑯琊榜》，本身亦是歌手，直至《山河令》才爆紅；龔俊年資更淺，2015年憑《刀劍繚亂》為人認識，同樣憑《山河令》上位，短短一年接拍廿多個廣告便是最佳證明。

隱藏版結局 Netflix從缺

《山河令》似是悲劇結局，溫客行為了救活周子舒，二人一起修煉六合心法，前者以自身作爐鼎，把真氣輸給對方，導致一夜白頭，可惜徒勞無功，最後一幕講述周子舒雙手緩緩垂低，暗示命該如此。然而在優酷播畢全劇36集之後，還有另一個隱藏版結局，講述周子舒續命，他跟溫客行從此隱居冰天雪地，恩愛到老。Netflix竟然欠缺這片粉絲期待看到的最後一塊拼圖，實在失策。