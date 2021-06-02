鄭紹康生日船P 逾30人無罩合照惹爭議

當日鄭紹康的生日船P現場，還有幾名小朋友；他亦跟朋友分批合照，其中有眾星拱照壽星，共35人的大合照。照片中他們沒戴口罩，亦沒有保持社交距離，引來網民議論紛紛，指他們防疫意識低，有留言：「生日大晒是常識」、「人哋係貴族有錢人，再多50人都得，邊會有事，罰只罰我哋呢啲平民」。不過，有網民說：「個個有晒疫苗紀錄先上船，根據法例50人內都未違法，冷箭睇清楚先放啦！」另有指照片中小朋友未夠16歲，質疑能否接種疫苗。

facebook專頁「中環十一少」談論此事說：「人多到可以分幾多隊玩獎門人？」他稱政府呼籲市民避免聚會，以免造成播疫風險，身為公眾人物卻以身試法，希望鄭紹康勿以「私人地方，並無違規」作擋箭牌。昨凌晨鄭紹康為事件在Instagram解釋，「出海本應是開心事，然而這張照片令大家誤會了，要跟朋友們說聲不好意思」。他又表示該遊艇名The Wan，由天星小輪改裝，船內有足夠空間，出發前已再三跟船主和相關單位溝通。鄭紹康並將引起爭議的大合照刪掉；就事件問及有份參加船P的何雁詩？她回覆說沒有回應。

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