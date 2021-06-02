胡楓開騷想四個小生去紅館 公開尋「失蹤」謝賢任嘉賓

對於外傳四哥身體狀况欠佳，修哥稱四哥早前經常約他和曾江飲茶，大讚他好fit；Joe Junior更於兩星期前碰見四哥與林家棟飲茶，還展示與四哥的合照，他說：「我和太太剛巧碰見他，四哥身體好fit，我還說要學他咁fit，他更和我講笑和傾偈。」修哥笑言四哥是無業遊民、吊兒郎當，仍希望盡力搵到他，來過「四個小生去紅館」當去旅行。

問如尋得四哥會否懲罰他？修哥即說：「尋到仲罰他？惜他都嚟唔切啦！不過呢位人兄，幾十年都係咁，唔鍾意點叫都唔制，鍾意就唔叫佢都制。」

修哥談到4個曾孫會上台演出令他十分開心，見到曾孫就笑到合唔埋口，曾江和Joe Junior即大呼羨慕，曾江笑言：「我孫都未有。」Joe Junior即道：「我連仔女都未有呀！娶咗個絕代佳人。」

記者：林祖傑