【開箱】《離婚活動》 北川景子閃婚閃分 認識婚姻真義

未曾拍拖離婚始互相了解

《離婚活動》以輕鬆手法探討現代男女婚姻問題，今季富士電視台的《大豆田永久子與三個前夫》同樣以離婚為主題，究竟撞橋還是離婚已是當地熱話？故事講述任職時尚雜誌編輯的水口咲（北川景子飾）跟自衛隊航空救護員緒原紘一（永山瑛太飾）閃婚，結果發現二人無論生活方式或價值觀都有極大差異，並決定離婚。

首集講水口咲一直渴望結婚，發現拍拖5年的男友完全沒此計劃，故提出分手，繼而相約好友滑雪散心，可是遇上意外被困，幸被自衛隊成員緒原紘一拯救。之後水口咲相約緒原紘一飯敘，答謝對方救命之恩。二人首次見面，緒原紘一即向水口咲求婚，深被感動的她馬上答應。於是二人未拍拖先結婚，見面不足5次已開始一同生活，才發覺二人性格完全不合。緒原紘一性格古板、傳統、大男人，每日穿上同款衣服，完全沒有衣著及生活品味。水口咲時尚、個性獨立、熱愛工作，又懂得享受生活，兩人習慣相差甚遠。緒原紘一每天凌晨4時起牀操練，首件事不是梳洗，而是念誦家訓，還要求水口咲一起誦讀，也希望不懂家事的水口咲為他煮早餐。緒原紘一最喜歡吃大碗白飯與大大碟肉類，跟水口咲習慣吃西式輕食截然不同。

此劇主要探討現代男女對愛情及婚姻的看法。透過婚後出現的各種問題，讓水口咲反思自己究竟想要丈夫還是愛人。緒原紘一的外在條件不錯，有正當職業、年輕俊俏、家境富裕，基本上符合理想丈夫條件，可是兩人性格不合，又能否成為理想丈夫？另一方面，水口咲樣靚身材好，有學識有品味，條件也相當不錯，但她是否好妻子？緒原紘一其後得悉，水口咲婚前有一個拍拖多年的男友，擔心她只是為了鬥氣才跟自己結婚。

編劇利用不少有趣情節，讓觀眾思考婚姻關係。例如水口咲從瑞典特別訂購名貴窗簾，因運送延誤而未能安裝，緒原紘一覺得家中不能沒有窗簾，所以到雜貨店買廉價窗簾，氣得水口咲喊離婚。緒原紘一送給妻子的結婚禮物，是一支有閃燈、野外專用的原子筆，毫不浪漫，令水口咲「反眼」。緒原紘一也不滿水口咲未能做好賢內助角色，將屋企設計得沒一點溫暖感覺，還要他捱便利店的即食食品。劇中兩人嚷着離婚，但過程中逐漸發現對方優點，為何選擇與對方結婚及了解到自己想要怎樣的伴侶。加上二人的父母同時出現婚姻問題，令緒原紘一與水口咲只好假裝恩愛和順。

日本父母「卒婚」愈來愈常見

劇集的宣傳語句是「全員離婚」，不止男女主角，雙方父母也想離婚。水口咲爸爸經常到處認識年輕妹妹，媽媽是美魔女網紅，事業有聲有色，似乎不想再為丈夫傷神，所以想分開。緒原紘一的媽媽，婚後數十年來犧牲自己的生活與時間，並忍受丈夫的不解溫柔與大男人主義。緒原母親一直等待兒子結婚後，她就能從「婚姻關係中畢業」，追尋自己的生活。緒原媽媽離家後，去箱根溫泉旅館打工、學英文、學打高爾夫球，挑戰從未嘗試的事。據悉這種「卒婚」，即從婚姻關係中「畢業」的現象，在日本愈來愈常見，父母待子女成家立室後，重新感受解開家庭束縛的生活。三對男女的離婚故事，各有不同也各有特色，互相牽連，還能填滿劇情，編劇的心思確實不少。

《離婚活動》是北川景子產後首齣主演的劇集，保養得宜的她獲觀眾大讚，其演技也自然流暢。永山瑛太的的健碩身形，比起他的演技更吸引觀衆注意。劇中他沒有戀愛經驗，不懂與女性相處的懵懂表情，也獲讚可愛。他的自衛隊拯救員角色，甚少在日劇出現，不少觀衆關注日本自衛隊生活，還指他的軍人角色，有點像韓劇《愛的迫降》玄彬的角色。