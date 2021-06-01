石原里美膺內地最愛日本女星

已為人母育有雙胞胎兒子的前AV女星蒼井空，以21票得第三。《信用欺詐師》長澤正美、《銀魂》橋本環奈分別排第4及第5位。樂壇天后濱崎步與退役乒乓球員福原愛並列第6。第8及9位分別是《溺水小刀》小松菜奈及經典偶像山口百惠。《非常審查官》天海祐希與《太太，請小心輕放》綾瀨遙並列第10。

日向坂46寫真銷量冠軍

另一方面，日本網站Oricon昨日公布今年上半年最暢銷書籍排名。漫畫《鬼滅之刃》第23冊結局篇以498.3萬成為最暢銷漫畫。《鬼滅之刃》的畫冊則以47萬本榮登最暢銷書籍。寫真集方面，女團日向坂46今年4月推出首本寫真集，以12.8萬本銷量稱冠。日向坂46成員齊藤京子今年1月推出的個人寫真，則以12.6萬本位列第2。日版《Produce 101》出身的人氣男團J01，今年初推出首本寫真集，以6.3萬本成為季軍。