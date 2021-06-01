美國開畫收5850萬美元 《無聲絕境II》疫下最強

《無聲絕境II》上周五在美國超過3700個銀幕開畫，單日收1930萬美元，周五至昨日票房估計共收5850萬美元（約4.56億美元），據美媒報道，全是疫下的最佳成績，而且跟《無》片上集比較毫不遜色，上集2018年上映時3日收5020萬美元，而當時並無任何防疫限聚措施。

串流平台同步或影響票房表現

《無聲絕境II》的票房佳績，不但讓電影公司派拉蒙奏凱，也顯示了觀衆重返戲院的意欲強烈。值得一提的是，《無聲絕境II》在上映45天後，將會在串流平台Paramount+上架，身兼編導演監製4職的《13小時：班加西無名英雄》尊卡辛斯基（John Krasinski），走勻六大城市驚喜謝票，也帶動宣傳。至於同期開畫的《黑白魔后》跟串流平台Disney+同步上架，未知會否因此阻礙在票房方面的表現，《黑》片上映4日收2650萬美元（約2億港元），對比《無》片差了一截。

原定去年3月上映的《無聲絕境II》，由尊卡辛斯基夫妻檔炮製，太太愛美莉賓特（Emily Blunt）繼續擔正；承接上集尾聲尊卡辛斯基扮演的阿利，為救兒女被怪物殺害；今集愛美莉賓特帶領《奇蹟男孩》諾亞祖比（Noah Jupe）及《童幻逆緣》美莉遜西蒙斯（Millicent Simmonds）扮演的子女，以及出生未幾的嬰兒，在喪失至親，家園盡毁後，遷離舊地，面對危機四伏的陌生環境，繼續靠靜默求存。然而他們很快就意識到，通過聲音來狩獵的外星生物，並非他們求生的唯一威脅。

上集一家四口獨挑大樑，來到續集帶住3子女的愛美莉將接觸到《鄧寇克大行動》施利安梅菲（Cillian Murphy）扮演的舊友，《血鑽》狄哲文侯蘇（Djimon Hounsou）亦會參演一角。

至於《黑白魔后》由愛瑪史東（Emma Stone）伙拍愛瑪湯遜（Emma Thompson）主演，故事是《101斑點狗》的前傳，講述專偷走斑點狗製作皮草的時裝癡庫伊拉的成魔之路。

《無聲絕境II》內地開畫季軍

另一方面，《無聲絕境II》在美國本土報捷，上周五亦登陸內地，同期開畫的新片還有日本動畫《Stand by Me多啦A夢2》，不過兩片俱不敵映期踏入第2周的《狂野時速9》，後者穩佔票房冠軍之餘，累計收近12億人民幣，且看本月25日在美國上映能否同樣締造佳績。截至昨日黃昏，上映4日的《無聲絕境II》在內地累收1.03億人民幣，不敵進帳1.1億人民幣的《Stand by Me多啦A夢2》，只能佔季軍位置。