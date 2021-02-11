疫下訂新目標尋開心 樂隊KOLOR擬明年開紅館騷

做運動重拾自我

KOLOR於台上特別提到因疫情令這個騷一再延期，一隔就兩年，他們問台下樂迷這兩年點過？樂迷即齊聲高呼：「好X難過。」Sammy說：「我們這兩年都好唔開心、好沉默，什麼都唔想做，又無演出，演唱會又無咗，大家就搵些新目標，就係跑山、做運動，我們4個選擇不停低，搵一些東西來填滿時間，大家也不要不開心，要重拾自己，我們有生命嘅，唔係死物。」

KOLOR對今次開騷3場全爆滿大感滿意，還透露已嘗試入紙申請明年紅館檔期，今年底亦計劃出新碟。4子今次開騷狀態大勇，他們表示全靠運動，頭兩場見樂迷由開場企起身跳，到尾後大呻唔掂且腰酸骨痛，也呼籲樂迷多做運動。

記者：林祖傑