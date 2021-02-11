《造星III》出身 簽約邵氏被指倒戈 關嘉敏不開心：似抹煞我的努力

Carman表示被批倒戈不開心，「不是我可以話事，我都是演藝行業的人，這樣分不太好，參加《造星III》時就好支持，去另一個台，又覺得我好差，好似抹煞了我的努力。（因為覺得是《造星III》捧紅？）我都有付出努力和汗水，做了很多東西才造就表演」。她稍後會參加無綫真人騷拳擊節目，但ViuTV以前推出過同類型的《G-1格鬥會》，會否擔心又被指抄襲？她自言目前處境，無論做什麼都會被人講，只可以盡力做好本分，不讓支持她的人失望。她正努力練拳，雖然有功夫底子，但從未接觸拳擊，很有新鮮感，不過練習對打時，被對方打中臉部好想喊。另外，她和Odilia還會參加跳舞比賽節目，Odilia表示正在排練，難度高過以前，但有信心，「排練時很容易受傷，練完才發現小腿有瘀傷」。

艾妮自爆失戀經驗多

艾妮在《音樂永續·紀錄篇》翻唱偶像孫耀威的《愛的故事上集》，本想將這歌收錄在自己的HiFi碟，奈何與主題不配合而作罷，所以今次很開心大會給予機會翻唱。她透露正籌備新歌，風格是虐心情歌，更自爆有多次失戀經驗，5隻手指數不完，每次也是被分手，「渣男」亦遇過一兩個，其中更有一腳踏多船，「講到好愛我，卻在情人節當天欺騙我話要學車，不能陪我；我買了禮物去學車場門口想給他驚喜，結果空歡喜一場。沒即時分手，都拖拉了數星期」。過了數年單身生活的艾妮已習慣一個人生活，「獨居很舒服，暫時無意拍拖」。

糖兄妹12日舉行音樂會

另外，糖兄妹（潘雲峰和黃山怡）表示，本月12日會假海洋公園舉行音樂會作總結，翻唱19首別人的歌，並邀得周國賢擔任嘉賓。

記者：柯美

攝影：劉永銳

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