【明報專訊】曾主唱《Raindrops Keep Fallin' on My Head》、《Hooked on a Feeling》等名曲的美國男歌手B.J. Thomas前日病逝,享年78歲。今年3月他發聲明稱確診肺癌第4期,延至本月29日因倂發症病逝於得州家中。B.J. Thomas的歌手生涯中,有流行曲、鄉謠及福音等不同類型作品。曾贏得5個格林美音樂獎,賣出7000萬張專輯,當中包括8首冠軍歌及26首作品打入10大位置。大熱歌曲《Raindrops Keep Fallin' on My Head》是保羅紐曼(Paul Newman)與羅拔烈福(Robert Redford)主演的《神槍手與智多星》主題曲,曾奪得奧斯卡歌曲獎,並賣出超過200萬張,其後《阿甘正傳》等片亦有採用。