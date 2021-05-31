奧斯卡頒獎禮邂逅 交換手機號碼 畢彼特傳睇中安哲雅黛

據英國《鏡報》報道，上月舉行的奧斯卡頒獎禮上，現年57歲的畢彼特被目擊與年輕他超過20年的安哲雅黛在後台打情罵俏，並交換了手機號碼；雖然擁有製作公司Plan B的畢彼特，索取對方聯絡方法，可能是為方便未來的合作計劃；但知情人士指出，畢彼特留意安哲雅黛已好一段時間，不少他的朋友都認為兩人會是合襯的一對。

離婚後緋聞不斷

畢彼特自2016年與安祖蓮娜租莉宣布離婚後，為了爭取6名子女的共同撫養權，積極戒酒，洗心革面的他去年更憑《從前，有個荷里活》首次在奧斯卡奪得最佳男配角獎。自從回復單身後，畢彼特多次傳出緋聞，對象包括德國模特兒Nicole Poturalski、麻省理工學院教授Neri Oxman，以及珠寶設計師Sat Hari等，不過他從未承認，亦沒帶過女伴出席公開場合。

至於歌手出身的安哲雅黛（Andra Day），2015年憑R&B專輯《Cheers To The Fall》在樂壇嶄露頭角；雖然演出經驗不多，除了客串過《馬歇爾》，以及為動畫《反斗車王3》獻聲外，隨即獲邀在電影《The United States vs. Billie Holiday》擔正，扮演傳奇爵士樂女歌手Billie Holiday，她亦不負導演李丹尼斯（Lee Daniels）厚望，不但一擊即中在金球獎封后，亦爭取到奧斯卡最佳女主角提名，打開了演藝事業的康莊大道之餘，亦吸引了畢彼特的注意。