否認富商追求 李佳芯稱是生意伙伴

她一直想置業，但好細膽，覺得搵錢太辛苦，想搵間一擊即中，但有子彈樓價已經升到好高，要追趕有點吃力，希望等樓價回落，慎重考慮清楚先上車。

跟舊愛保持朋友關係

會否想找個男人嫁幫手？李佳芯說：「如果要這樣就一早做，不用等到現在。」傳有富商追求？她稱對方是生意伙伴，見面只談公事。至於運動教練是否合適人選？她說其中一個教練是黎諾懿，網球教練亦是識了很久的朋友，她說：「知大家好關心我，但屋企人已經放棄我，這個世界愈簡單的就愈難，要搵個傾到偈、溝通到，有共同價值觀反而不容易。」可有機會跟舊愛陳炳銓復合？她說：「不講了，將來無人知，我覺得現在這樣大家都舒服，我們都保持住朋友關係，有聯絡。」

蕭正楠嘲老婆難置業

蕭正楠談到太太黃翠如有意在澳洲置業，稱太太一直期望做業主，但在香港錯過太多次機會。他笑說：「以她的性格買樓就難了點，揀太耐了，就好似揀我一樣，我是筍盤呀。」

他稱和太太去過好多地方旅行，很多地方黃翠如都喜歡，當中有想過在馬來西亞置業，蕭正楠說：「疫情過後會去看看，想過遙控朋友幫手睇樓，因為馬來西亞不似英國太遠，我們的工作可以繼續，不會中斷。」

記者：林祖傑

攝影：鍾偉茵

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