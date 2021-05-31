汪明荃未接種疫苗 許冠文作狀攬惜

許冠文表示因疫情體會到只能開心，不開心就笨，所以對朋友、親人，甚至隻貓都好了，珍惜與喜歡的人見面。他說：「演藝圈冇工開唔使講，我見到（阿倫）譚詠麟都問他點解咁肥，他話冇工開年幾係咁食，連阿Sam（許冠傑）都肥咗。」

杜琪峯認《華麗上班族》失敗作

汪明荃表示早前有很多事情好緊張，血壓不是很平衡，計劃開完騷才去打針。她在無綫節目《好聲好戲》向一眾監製呼籲不要用來用去那幾個人，她說：「我睇到好多同事在公司超過10年甚至20年，連一個好角色都未試過，有感而發，希望新的高層留意這個問題。」

杜琪峯頒獎給鄧樹榮，司儀問他將舞台劇拍成電影有什麼地方要注意？他說：「唔識講，講錯好大件事，有人拍得好睇，有人拍得唔好睇，拍之前都會諗點拍。」司儀再問有關他執導的《華麗上班族》時，杜琪峯即道：「咪失敗囉！所以不要再問，愈問愈大鑊，如果你要將舞台劇變成電影，你要先考慮點解別人要睇電影。」

黃智雯感激阿姐為後輩發聲

黃智雯到場恭賀之前曾合作的導演鄧樹榮獲獎，她很尊敬對方，很榮幸參與對方作品，學到很多東西。她稱拍劇和演舞台劇很不同，後者十分好玩。演出後有幾嚴重後遺症，會很不捨得，要慢慢洗腦放下角色，投入新劇工作。她有留意阿姐為後輩發聲：「很感激阿姐，她一直很維護和為後輩發聲，我認同每個演員都有很多潛能未被發掘。」

記者：林祖傑