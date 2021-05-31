遺體暫存東華義莊近一年 何鴻燊長眠家族墓園 猷龍捧賭王遺照 三四房兒子殿後

記者：陳釗

攝影：鍾偉茵

賭王遺體昨日由東華義莊奉移至昭遠墳場的何家家族墓園下葬。早上10時許，賭王的4名兒子：二房何猷龍、三房何猷啟、四房何猷亨及何猷君陸續抵達義莊，陪同靈柩前往墓園。賭王的遺照由猷龍捧着，有大批保安護送，靈車載着賭王靈柩駛往墓園。

二太坐輪椅 三太一拐拐

未到9時，已有近20名保安在墓園外準備；約9時45分，二房何超鳳在女兒何倩珩陪同下最先到達，接着何超瓊、何超蕸到場會合先打點。其後四太梁安琪、二太藍瓊纓、三太陳婉珍，以及各房子女，包括：何超賢、何超雄、何超儀和丈夫陳子聰、何超雲、何超蓮、何超盈和丈夫辛奇隆、何超欣等陸續在儀式前到場，眾人均穿上素服。

藍瓊纓戴了黑色帽、太陽眼鏡及口罩，全程坐輪椅，並有多名隨身人員護航。陳婉珍行路時則一拐一拐，需超蓮和親友兩人攙扶上山。賭王離世後，何超雄入稟高等法院，要求三姊何超賢交出家族信託基金的信託契約、分配文件及會議紀錄等，兩姊妹昨日亦有同場。

葬禮開始 微雨迅即轉晴

約10時45分，何猷龍、何猷啟、何猷亨與何猷君陪同爸爸的靈柩到達墓園，賭王墓地在父親何世光的墓地旁邊，位置地勢較高，為免靈柩在奉移過程中過於顛簸，墓園特意搭建通道由入口前往墓地。靈柩由10多名仵工合力抬上山，何猷龍、何猷啟、何猷亨及何猷君緊隨其後。雖然下葬禮開始初期曾下微雨，但很快轉晴，無礙儀式進行。其間亦有警員在墓園範圍外道路巡邏。

傳有喜何超蓮 未見孕味

所有儀式完成後，四房成員一同離開。何超鳳被問到賭王下葬情况時向傳媒表示：「大家有心啦！今（昨）日樣樣順利。」

早前傳已婚及疑似懷孕的何超蓮，一身裝束未見孕味，手腳依然纖瘦，但未見其男友竇驍。何猷君太太奚夢瑤正懷第2胎，亦未見到場。

何猷啟前妻點上長明燈

三房兒子何猷啟去年7月宣布與太太齊嬌離婚，齊嬌後來帶同兩女Tittania及Tylia返內地生活。齊嬌昨日在社交網上載賭王及八盞蓮花燈的圖片，留言悼念：「齊嬌攜女何煦齡，何煦鑫，為尊敬的爺爺點上長明燈。」

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