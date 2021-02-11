The Weeknd橫掃IHR頒獎禮 BTS奪3獎 Ariana婚後首度獻唱

現年27歲的美國樂壇小天后Ariana Grande，本月中在加州豪宅舉行小型婚禮，低調嫁給地產經紀男友Dalton Gomez，婚禮邀請不足20人出席。Ariana日前透過社交媒體公開大批婚照，穿著時裝設計師Vera Wang性感婚紗的她，跟夫婿又攬又惜；她又一反只由爸爸陪伴新娘走到主禮壇及新郎身邊的傳統，母親也陪伴她左右。新婚的Ariana昨日卻暫時拋低夫婿，在IHeartRadio音樂頒獎禮開場時，跟The Weeknd合唱一曲《Save Your Tears》，炒熱現場氣氛。

The Weeknd賽前獲8項提名，結果憑《Blinding Lights》奪得年度歌曲、年度男歌手等5獎，成為大贏家，跟他在Billboard頒獎禮的成績不遑多讓。緊隨其後的是饒舌歌手Roddy Ricch，奪得年度Hip Hop歌手、年度Hip Hop專輯等3獎。人氣韓團BTS亦成績不錯，憑《Dynamite》贏得最佳MV及最受歡迎MV編舞等3獎，由於他們身在首爾，所以只能透過視像越洋致謝。值得一提的是，BTS新歌《Butter》公開6日即刷新Spotify最高串流指數，達8600萬。

女歌手方面，來自英國的Dua Lipa奪得年度女歌手殊榮，樂壇天后Taylor Swift則贏得最佳流行曲專輯，兩人沒到現場，都是透過視像致謝。Taylor身處的背景很明顯是錄音室，因而引起粉絲猜測她是否正為另一新大碟或歌曲錄音。

向艾頓莊致敬

獲頒偶像大獎的艾頓莊，在同志伴侶David Furnish陪伴下現身，又有饒舌歌手Lil Nas X及Coldplay主音Chris Martin介紹他出場，並有Demi Lovato、Brandi Carlile和H.E.R.等歌手以連串金曲向他致敬，十分熱鬧。艾頓莊致謝時表示，他1970年首次踏足洛杉磯，當時從未聽過美國電台節目，感到很新奇。他說首次聽到自己的歌曲在電台播放，那時候感到十分興奮。艾頓莊說偶像大獎的意義對他來說，就是要支持新秀歌手，「這是現階段我的生活，當我表演，總會嘗試介紹新人，讓他們多點曝光，他們很需要電台。他們說我有過屬於自己的年代，現在人家播放我的唱片，仍是會感到高興的」。