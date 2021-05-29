林家謙姜濤林二汶6．5麥花臣開騷 答啱問題有得睇 限百名觀眾入場

花姐否認MIRROR 12月開騷

由於消息愈傳愈盛，花姐擔心粉絲受騙，她昨日在社交網留言：「大家小心啲，唔好畀人呃，MIRROR暫未有打算12月開Concert。」

早前一直有傳ViuTV音樂節目《CHILL CLUB》辦演唱會，昨日ViuTV正式公布活動名為《CHILL CLUB︰A New Stage》，將於6月5日在旺角麥花臣場館舉行，演出歌手是《CHILL CLUB 推介榜 年度推介20/21》男女歌手金銀銅獎得主，包括林家謙、姜濤、陳卓賢（Ian）、林二汶、Serrini及李幸倪。當晚以最高規格演出及錄影，但只會招募100名現場觀眾，並要在官方提供的網址回答「你最想呢6個單位一齊玩邊首歌？點解？」答得最好、有創意的50名會各得兩個入場名額，答案有機會被團隊採用，成為環節一部分。

消息一出，不少網民稱名額太少，慨嘆又要搶，做香港歌迷好辛苦。又有網民擔心姜濤，稱之前話給姜濤放假休息，現在又要他工作。網頁一度出現技術故障，ViuTV搶修後才回復正常。

娛樂組