逐個部門約見一起反省 王祖藍容許犯小錯：有好要讚

不想給幕後太多壓力

他回巢後無綫節目偏向負評，最近因被指抄襲ViuTV節目被鬧爆連改節目名都懶，會否不開心？他說：「最緊要大家有討論，可以是一種鞭策。看有什麼意見，會改進。（回來後是否發覺公司已千瘡百孔有排執？）其實我啱啱坐低兩個月唔夠，都發覺有幾多事情要處理，需要時間逐個部門約傾偈了解，這段時間我們一起反省，容許犯小錯空間，不想一下子令幕後同事士氣變差，有好要讚、有不好要討論，知道工作很大壓力，作為管理層不想畀太多壓力他們。」

王祖藍原本演出新劇《痞子殿下》，現改由周嘉洛頂替。他笑稱最慘是公司要花多些時間在服裝上，因周嘉洛真人很高，戲服要改長很多。他很想探班，好感謝周嘉洛，一定要鼓勵，點都要過去「萬歲」一次。

周柏豪與方力申於節目擔任不同角色，周柏豪表示最正是幕後叮囑不可以和任何人討論劇本，不可以讓別人知道角色，所以全日都要演戲：「游嘉欣見到我，笑說可以名正言順做我女朋友，但我心想這句是否在演緊戲，好危險！任何人講任何嘢都不可信。」方力申說：「『狼人殺』早幾年好興，我都有玩，這個有劇本比較特別。」

記者：林祖傑