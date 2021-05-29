《好聲好戲》馮盈盈被狠批壓力蓋過實力 陳自瑤大熱奪傑出聲演總冠軍

娛樂組

3人聲演《雷雨》白燕梅綺張瑛

陳自瑤與馮盈盈、張振朗昨晚在《好聲好戲》最後3強對決時，聲演經典作品《雷雨》，分別聲演白燕、梅綺及張瑛，他們均有好表現，主席評判之一的丁羽讚他們無懈可擊；另一名主席評判王祖藍亦讚賞。經他們與汪明荃商議後，一致投票給陳自瑤，令她大熱勝出。陳自瑤在汪明荃手上領取獎項後激動眼泛淚光說：「我得咗喇！」她多謝導師、評判及幕後同事，獎項不是她一個人的功勞。王祖藍被問會否開拍第2輯？他說由觀眾決定。汪明荃希望大家看到藝員同事努力，做得好給予鼓勵。

阿姐：TVB應給陳自瑤開部劇

無綫近期面對ViuTV節目攻勢，積極尋求改革及創新，《好聲好戲》贏得口碑，被不少網民封為誠意之作。陳自瑤由最初參賽到晉身總決賽贏盡讚賞，她用心及落力表現獲得認同。

前晚她在總決賽第一回合，要聲演米雪在《溏心風暴之家好月圓》大結局一場戲，她出色表現獲專業評判及主席評判合共6盞綠燈，主席評判汪明荃（阿姐）激讚她表現很好：「我覺得陳自瑤有很多發揮地方，其實TVB應該給她開一部劇。」台下評判和嘉賓也起哄，阮兆祥表示要找阿姐跟陳自瑤演對手戲。陳自瑤深得不少網民喜愛，紛紛鼓勵她，說她多才多藝，希望無綫給她做女主角的機會。

王祖藍：抽離不到是大問題

馮盈盈努力改善懶音及咬字問題，勤力表現令不少人對她改觀。只是前晚她要聲演《巴不得媽媽…》劇中汪明荃的婆婆角色，她真情流露兼聲淚俱下，但最終獲4盞綠燈和2盞紅燈。主席評判王祖藍給她紅燈，說擔心馮盈盈是否適合做這一行：「你的情緒放到這樣大，你怎樣演戲？投入是好事，但抽離不到也是大問題，我覺得你的壓力蓋過了實力，你的壓力大得連我都有壓力，我直頭覺得連我做這個節目都是錯。」汪明荃讚馮盈盈表現投入，感情豐富，但可能稍微用錯。

馮盈盈認拍綜藝節目無壓力

馮盈盈在節目後於社交平台分享王祖藍與汪明荃對她的足本評語；王祖藍繼續問她是否拍綜藝節目就無壓力？馮盈盈直認參與綜藝節目時能表現多點個性、考即時反應，事前準備工夫較少。她在演戲方面也很有熱誠，想做得好，不想外界覺得她是做自己。馮盈盈此時再度爆喊，王祖藍請她冷靜及欣賞自己，呼籲現場人士拍掌鼓勵。汪明荃寄語馮盈盈多睇戲、觀察別人如何演戲，認為她是可演戲的。

自責用真感情真眼淚練習

馮盈盈在社交網多謝各專業評審給她的評語，特別多謝王祖藍對她的感言。她自知因這比賽情緒壓力太大，為入戲逼自己由早上排練便進入情緒，以真感情、真眼淚練習，太過鑽牛角尖，令壓力影響實力。多謝王祖藍給紅燈，是想減少她的壓力。她要學習欣賞自己，嘗試放鬆享受過程。