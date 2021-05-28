【開箱】《黑白魔后》 時裝狂迷成魔之路 愛瑪鬥愛瑪

服飾衆多造型繽紛

《黑白魔后》可說是《101斑點狗》的前傳，這齣講述邪惡庫伊拉（Cruella de Vil）專捉斑點小狗製作皮草的故事，由動畫到《絕望者之歌》格蘭高絲（Glenn Close）主演的真人版電影，均大受歡迎，後者更因而拍了續集。《黑白魔后》正是講述庫伊拉（愛瑪史東飾）的成魔之路，壞女孩Estella極具時裝觸覺和天分，一心希望憑創意設計成為時裝界明日之星，但為維持生計，卻要與兩名同黨偷呃拐騙。直至一天偶遇時裝界超級名人男爵夫人（愛瑪湯遜飾），才華獲對方賞識，卻引發Estella邪惡一面，為了成為一代時裝天后，不擇手段，走火入魔。

愛瑪史東在片中造型多變，跟另一金像影后愛瑪湯遜（Emma Thompson）扮演的男爵夫人，可說勢均力敵，兩人由最初惺惺相惜到爆發衝突角力，在時裝場上鬥個你死我活，既目不暇給又搞笑，可說是奇幻版本的《穿Prada的惡魔》。

據悉劇組為愛瑪史東的時尚惡女形象及主要角色設計了超過100套服飾，靈感源自Christian Dior、Givenchy、Vivienne Westwood及Alexander McQueen等名牌經典，由型格古著到高貴晚裝，以至珍貴珠寶，應有盡有，加上華麗場景，猶如送給眼睛的流動盛宴。

倫敦取景遇示威

據悉片中以1970年代時裝潮流中心倫敦為背景，並在當地多個景點實地取景，包括格林威治海軍學院、RAF Halton空軍基地、Englefield 鄉郊別墅、著名百貨公司Liberty等，英倫迷和時裝迷應該會感到滿足。

事實上，愛瑪史東和愛瑪湯遜日前跟威廉王子和凱特夫婦，透過視像會議訪談。據悉後者會在蘇格蘭愛丁堡荷里路德宮主持以自駕形式觀看的《黑白魔后》首映禮，主要招待前線醫護人員。兩名愛瑪就跟王子夫婦談及在倫敦取景時的趣事，包括愛瑪史東在白金漢宮前駕駛電單車繞着商店街行駛，威廉王子笑言若知道應該會阻止她，因為實在很危險。愛瑪稱更瘋狂的是當時的戲服很誇張，她看來就像一個很愛狗狗的壞人。

愛瑪湯遜則表示，在倫敦柯芬園拍攝期間遇上示威，由於車輛不能前來接載劇組，唯有穿著浮誇的戲服和頭飾乘搭地鐵離開，她自言看來就像一頭大羊駝，幸好當時是周日早上，唯有自我安慰不會太多人，沒人會把她認出來。

上映日期：5月27日