《老友記：當我們又在一起》首播 伺服器即癱瘓 Lady Gaga麗莎古杜合唱掀高潮

自2004年播出最後一季《老友記》後，劇中主角包括飾演「Rachel」的珍妮花安妮絲頓、「Monica」歌翠妮葛絲（Courteney Cox）、「Phoebe」麗莎古杜、「Joey」麥利邦（Matt LeBlanc）、「Chandler」馬修派利（Matthew Perry）及「Ross」大衛舒威馬，相隔17年終於重返洛杉磯的華納電影公司24號片場，合演一場沒有劇本的真人騷《老友記：當我們又在一起》，為全球粉絲帶來集體回憶。

珍妮花大衛幾乎戲假情真

節目長約1小時43分鐘，首先出場的是大衛舒威馬，當他踏入片場，忍不住說「這裏真是太美好了」、「很多回憶湧現」；麗莎古杜及珍妮花安妮絲頓緊接亮相，3人見面即擁抱並閒話家常，感覺就似一家人久別重逢。隨着6名主角悉數現身，輪流重演經典場面，包括大衛舒威馬主持問答遊戲、麥利邦隔着布簾估誰是昔日拍檔等，氣氛溫馨愉快。

名嘴占士高登（James Corden）主持訪問環節上，珍妮花安妮絲頓與大衛舒威馬自爆拍攝《老友記》第1季時幾乎戲假情真，大衛承認「曾對她動心」，卻時機不對，礙於當時他倆都另有伴侶，所以最終沒有「出軌」，坐在身旁的麥利邦聽罷突然爆出一句：「廢話！」逗得哄堂大笑。

為慶祝6人重聚，一眾串星畀面撐場，例如曾經客串扮演Rachel表妹的金像影后麗絲韋達絲潘（Reese Witherspoon），片中憶述當年獲邀拍攝《老友記》，「感覺就似中六合彩一樣」的興奮心情；百變天后Lady Gaga以劇中角色Phoebe懷舊造型，忽然現身並跟麗莎古杜一起自彈自唱搞笑歌《臭臭貓》，掀起高潮。

Bieber重現經典「衛星土豆號」

同場加插時裝騷，請來模特兒出身的《自殺特攻：超能暴隊》卡拉迪樂芬妮（Cara Delevingne）穿著Rachel的粉紅長裙行天橋，但她刻意「露底」搞笑；超模仙蒂歌羅馥（Cindy Crawford）穿上Ross的超級窄身皮褲登場，笑言「一穿上便脫不下來」；還有加拿大樂壇小天王Justin Bieber重現經典「衛星土豆號」，逗得眾星及現場觀眾笑逐顏開。

節目到了尾聲，6人再次圍在一起閒聊，說到相隔多年再次重聚的心情，珍妮花安妮絲頓率先忍不住哭了，然後輪到大衛舒威馬和馬修派利逐一流下依依不捨的眼淚，他們承諾下次相約聚餐時，不准再次哭哭啼啼，讓節目在感性的氣氛下落幕。