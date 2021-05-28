抗癌歌手李明蔚安息禮現粉紅花海 林淑敏憶亡友勇敢堅毅 馬浚偉待天家再合唱

馬浚偉、林淑敏與麥貝夷到教堂送別李明蔚，視明蔚為妹妹的馬浚偉一早抵達教堂，負責獻唱詩歌及唱出明蔚的歌曲《交換愛情》。一身黑衣的林淑敏於下午1時30分到達，逗留10分鐘離開。

林淑敏說：「七八年前是在病友群組認識明蔚，她很勇敢、很堅強，記得認識她之後，有個客戶想搵人登台，我介紹了明蔚，客戶很喜歡她，當時患病的她仍很想繼續唱歌，是個非常勇敢和堅毅的女仔，我們好難學到。我們在病友聚餐認識，見她那麼後生，還以為她陪家人來，原來她是其中一分子，當時覺得她好靚。」

慰問明蔚家人

明蔚離世時，林淑敏不在身邊，她說：「近年工作很忙，大家很少見面，但會透過WhatsApp互相問候，亦會在Instagram互相畀like。我知她身體狀况不好，好辛苦，但仍勇敢面對，不想家人擔心，今次來是向她家人問候。」

明蔚的安息禮拜於下午3時30分結束，拿住場刊的馬浚偉步出教堂，不發一言，不接受訪問，讓傳媒拍照便離開。明蔚爸爸隨後離開，禮貌地向傳媒揮手和鞠躬，並說：「辛苦晒，多謝晒。」

馬浚偉兌現承諾

馬浚偉之後在社交網發文對明蔚說：「在天家乖乖啦！希望妳喜歡馬仔哥哥剛才回憶妳的每句說話，也相信妳會喜歡我唱妳的「交換愛情」……嗱，馬仔哥哥應承妳的全部兌現了，妳也要兌現對我的承諾，在天家要開開心心，遲啲我到天家嘅時候再同妳一齊唱歌一齊玩！靜待那天，再見！」

記者：柯美

攝影：鍾偉茵

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