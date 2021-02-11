朱庭萱自爆公開撐警後無工作 盧覓雪稱時勢造MIRROR

盧︰觀眾給年輕人機會

談到MIRROR及ERROR冒起，人氣高得誇張，盧覓雪覺得他們是在時機下應運而生，因為他們年輕，觀眾可能自覺欠年輕人一個公道，給他們機會，還有好多觀眾將自己的政治取向、缺失投射到這班年輕人身上，她說︰「其實都是在扣他們帽子，你不知道姜濤黃定藍。我覺得他們是藝人，不理這些事的，只想做好演唱會和節目，如何令更多觀眾喜歡他們的演出。」朱庭萱反駁無綫很多藝人及歌手都好努力。盧覓雪稱現在不應只看傳統收視調查，很多年輕人不會跟節目表；用舊制度去應對一個新時代，是不合時宜。

朱庭萱曾批評MIRROR「呢啲樣行落旺角大把」，她為此道歉︰「對唔住，我經常在旺角見到類似打扮的男仔。我常去旺角食飯，我的樣子在旺角也很多。我對MIRROR完全沒反感，也覺得他們有魅力的，但奈何過分地報道引來反感，是反效果。」盧覓雪認為這個世界跟紅頂白，譚詠麟與張國榮年代、蕭芳芳與陳寶珠年代，甚至是任白年代都一樣。她說︰「我小時候是電視台最風光的時候，期期周刊封面不是汪明荃就是李司棋、黃淑儀。ERROR、MIRROR加起來有16個人！」

朱︰《自肥》低俗到朋輩欺凌

朱庭萱認為TVB正在進步，她稱曾志偉重返TVB後，如《勁歌金曲》不再只有星夢歌手，3大唱片公司的歌手也會現身，《聲夢傳奇》及《好聲好戲》亦好好看。至於ViuTV，朱庭萱不認為有問題，節目低俗亦非今日才出現，但《ERROR自肥企画》低俗到出現朋輩欺凌，最驚小朋友有樣學樣，找個波去炸別人下體。盧覓雪認為只是遊戲節目中的懲罰，不存在欺凌。

娛樂組