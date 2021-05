【開箱】大隻外形耽誤編導事業的「狂野」雲狄素 遇伯樂史匹堡

極速完成短片獲邀康城放映

單是主演的《狂野時速》系列,以及在Marvel電影為《銀河守護隊》獻聲的雲狄素,已賺個盆滿缽滿,當初他在荷李活起步,卻是身兼多職的全才,幸運遇到伯樂,此後一帆風順。現年53歲的雲狄素,在1990年上映的《無語問蒼天》(Awakenings)處男演出,卻是閒角。5年後他交出親自監製、導演、編劇及主演的短片《Multi-Facial》,該片可說是他的半自傳故事,也反映了一個帶着多種族面孔的演員,在荷李活如何掙扎求存的真實經歷。

雲狄素在《Multi-Facial》飾演的Mike不斷參與試鏡;演黑人角色,選角導演覺得他太白;能字正腔圓念意大利語台辭,卻認為劇本寫得不太對勁,對白會冒犯他人。Mike有自己的執著,總覺偉大演員都不會拍廣告、演肥皂劇,雖然他仍會不斷為這些耽誤了演員事業的工作試鏡。其中有一幕他試演獨白戲,回憶小時候看父親演出《各懷鬼胎》(Raisin in the Sun)舞台劇,了解到爸爸是希望他成為傑出的黑人演員。選角導演讚賞其演出,但直言要找的是有雷鬼髮型的演員。Mike沮喪不已,來到一家餐廳,聽到鄰座的女孩向友人稱,對於總被定型為「金髮寶貝」十分沮喪。當她向侍應落單要咖啡時說「not too light, not too dark」,雖然那女孩的意思是咖啡的味道不要太淡也不要過重,對這滿是自况的語帶雙關,Mike忍不住苦笑。

一長一短兩片的自傳色彩

這齣短片製作成本3000美元(約2.34萬港元),片長21分鐘,於紐約的電影檔案館首映,獲得不錯評價,後來更獲邀到康城影展參展。其實雲狄素第一個劇本是齣叫《Strays》的劇情長片,由於當時他沒有名氣,根本找不到人投資,遂在1天之內完成短片劇本,並3天拍竣《Multi-Facial》,博得了成名的機會。因這齣短片,雲狄素受到金像導演史匹堡(Steven Spielberg)賞識,邀請他演出《雷霆救兵》,飾演其中一名大兵。此片之後讓他有機會把《Strays》拍成電影,再次自編自導自演,後者講述過着頹廢日子的毒販,在遇到心儀女孩後決定重整人生的故事;其實跟《Multi-Facial》一樣,都是帶有自傳色彩。短片講述還未成名的演員處境;《Strays》則記錄了他在紐約市的成長歲月。雲狄素在加州出生,於紐約長大,白人母親是占卜師,但雲狄素從未見過生父,只從媽媽那裏知道自己的文化背景多元,這大概都反映了在兩部自編自導自演的作品中。

起步時是電影全才的雲狄素,童年就參與兒童劇場演出,後來又修讀創意寫作,躍身大銀幕,反而給人四肢發達的大隻佬印象,成名後大多演動作片,不知道人到中年的他,可會回顧來時路,再交出好劇本和迥異於當下主流的好戲?(Multi-Facial》可在YouTube找來觀賞,《Strays》曾推出DVD,可在網上購物平台找到)