趙學而擬網上分享中女人生經驗 阮小儀認迷戀小鮮肉

自薦落田 學懂慢活

在電台工作20年的小儀，曾有轉行念頭，但始終沒成事。她藉ViuTV新節目《中女唔易做》，嘗試跳出保護網，自薦當農夫體驗有機耕種，雖然身水身汗挑戰體能，卻在過程中領悟到慢活可貴，「以前每日太急，只顧掙錢、工作、努力表現博得認同，結果前幾年患甲狀腺疾病，是一直積下來的壓力造成也不自知。疫情令我反思，不會再似以前行得太急」。至於comfort zone，小儀形容踏出的一步是當日由大台（無綫）跳到另一個台（ViuTV），縱使有太多未知，還是放膽一試，抱着玩的心態面對。

小儀透露早在3字頭歲數已感受「單身中女」恐懼；當年與拍拖多年的男友分手，感覺似世界末日，而且她自覺身形樣貌不出眾，很擔心難識對象。可是過了40歲關口，小儀心態截然不同，現在隨遇而安，享受單身樂趣，不急為名分而結婚，而是要找到令餘生得到幸福快樂的伴侶。她自覺已脫去結婚的無形壓力枷鎖：「以前太畏首畏尾，現在學懂忠於自己，只要沒做錯、沒傷害別人，覺得開心便可以。」公開自封為MIRROR成員Edan（呂爵安）正印女友的小儀，直認迷戀小鮮肉，認為年齡差距不是問題，只要兩人溝通到就得，現實中她只與細過自己兩年的男仔拍拖。雖然被標籤中女，小儀卻擁有被指是最無敵的童顏，她不以為然：「其實不覺得自己童顏，反而覺得樣貌都幾成熟。只是身高令我有優勢，如果我個樣配上193的高度，感覺就會完全不同。」

夠膽坦白討論性事

加入娛樂圈30年的學而，首次到電器店面試求職，體驗售貨員站足一日的辛酸。自認「姐姐」的她過去曾跟很多年紀比自己細的男仔拍拖，甚至現任丈夫也比她年輕兩歲。學而認為年齡只是數字，自薦可為小儀分享心得。

外界常以為藝人風光，身為中女又是人妻的學而，現實生活與普通人無異，也要面對來自兩個家庭、身邊朋友和工作崗位的不同難題和壓力，所以會盡量做令自己開心的事。有些人到了中年，總會害怕樣貌有變而接受人工微調，學而卻寧願好好養生、以天然方法保養自己，「不需要做美魔女，雀斑、皺紋、眼袋都是陪伴成長，屬於自己本人的，不需要刻意整走」。性格敢接受刺激挑戰的她，過去幾年仍未跳出comfort zone，就是學做KOL拍片和剪片，因未適應同時間兼顧多方面。不過，學而一直有構思在網上個人頻道，分享中女的人生經驗：「我可以邀請小儀做拍檔，不介意分享女性如何面對更年期；或者為少女解答生理問題的疑惑，教她們買第一個胸圍，甚至講性事也可以。最緊要坦白討論，我什麼都夠膽講出來。」

服裝：tout à coup （趙學而）、STARS & TART （阮小儀）

記者：林蘊兒