疑拍拖期間出軌 被指社交網揾性伴 呂爵安不回應過去感情事

Edan前年跟Stephanie分手，當時兩人還感激對方，一個說多謝3年來的陪伴，另一則多謝對方在大學生涯陪伴免被人呃。由情侶變朋友，女方稱支持Edan追夢，又警告「如果睇雜誌見到你掛住溝女會嬲咗爆你大鑊」。近日Stephanie在社交網宣布被求婚，有網民在照片下tag了Edan的Instagram（IG）帳號，但Stephanie留言：「不如尊重埋我，其實戴完帽都唔會想理佢感受。」她說的「戴完帽」被理解為Edan曾出軌。

舊愛轉載Edan回應

事件引發網民討論，有人公開疑是Edan在社交網撩女生調情的對話截圖，包括「想一啖食咗你」、「想磨下」等露骨對話；又有自稱是Edan的大學同學稱他拍拖期間也有SP，其實是渣男等衆多傳聞，但未能證實是真是假。

昨午Edan在IG開腔，寫道：「知道有關自己嘅事情被討論中，私人同過去嘅感情事我唔應該作出任何澄清或回應，因為我唔希望會影響任何人。希望大家畀多啲空間事件中嘅人，停止對佢（or佢哋）嘅騷擾。」舊愛Stephanie也轉載Edan的說話，回應說：「要講嘅佢講晒，其實各自開始咗新生活，唔希望再有人專登嚟提起，未來見一個del（刪）一個。」

過往MIRROR成員傳緋聞，經理人花姐（黃慧君）會幫手解畫，今次她未有開腔，由Edan自行處理。

「爵屎」信任偶像

Edan形象正派獲不同年齡層粉絲支持；他在社交平台分享生活，經常出現的「攬女」照片多是攬住妹妹小如豬，兄妹感情不錯，早前MIRROR舉行演唱會，Edan在吊架上見到妹妹，也開心大叫「小如豬」。Edan的「爵屎」也投偶像信任一票，紛紛留言支持。

MIRROR受熱捧，同時所承受的壓力不小。姜濤最近疑似壓力爆煲，在IG寫上「I'm tired of everything 」（我厭倦了一切），令姜糖好擔心。花姐解釋姜濤只是身體不適，待他痊癒再報平安。姜濤日前又被新民黨李梓敬在沒有證據下，於網上節目引述傳聞稱姜濤是「黑暴」。MIRROR另一成員Stanley（邱士縉）為被視為「藍店」的美心旗下品牌宣傳，亦惹來非議。

娛樂組