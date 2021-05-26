【開箱】《某一天滅亡來到我家門前》 收視福將朴寶英獨力難支

實現滅世心願

《滅亡》講述沒有遠大理想與生存目標的網路小說編輯卓東景（朴寶英飾），確診患上腦瘤，只剩3個月壽命，對於突如其來的噩耗深感無奈，忍不住向上天控訴，希望世界滅亡，意外召喚到神與人類之間的管理者滅亡（徐仁國飾）現身，說要為她實現世界滅亡的願望。卓東景為失言感懊悔，根本不想世界末日；然而討厭管理人間的滅亡，已對人類失去憐憫與愛，期望透過實現女方心願，同時達成個人目的。

滅亡與卓東景立下契約，內容是女方死前要許下世界滅亡的遺願，那麼她便可以實現多一個願望，以及不會因為腦瘤而感到痛楚，方法是二人在每晚12時要手拖手，就像「充電」一樣。如果她違反約定，最愛的人就會代替她死亡。為免連累親友，卓東景靈機一觸，想到如果愛上滅亡的話，就算她違約亦只會令對方遭殃，因此決定展開同居生活，令自己愛上滅亡。後者雖知女方意圖，卻未加阻止，反而鼓勵她：「那就好好愛吧，直到願意為我毁滅世界為止。」

《鬼怪》編劇徒弟

此劇由《了解的不多也無妨，是一家人》權榮日執導，《變身有情人》林回音編劇，前者描寫家庭感情為主，雖獲不少好評，但跟《滅亡》明顯不同，因此新劇開播後，被指是《鬼怪》及《來自星星的你》混合版，在畫面色彩與鏡頭連用上，充斥《鬼怪》痕迹，據悉林回音是《鬼怪》編劇金恩淑的徒弟，難怪大同小異；又如首集結尾，滅亡把時間停頓，他在靜止的空間走動，則似模仿《來自星星的你》。

《滅亡》劇本水準一般，人類愛上滅亡的設定雖然新鮮，可讓沒有憐憫與愛心的他，透過卓東景重新認識人性，可是編劇太貪心，夾硬加插其他哲理在其中，偏離奇幻愛情主線，令觀眾愈看愈混亂。

視覺效果出色

講到奇幻愛情劇，少不了CG電腦特技場面，《滅亡》也不例外，幸好水準尚算不俗，例如男女主角同居後，兩個寓所「結合」，就像《哈利波特》魔法一樣，卓東景的住宅可以無限伸延，設計頗為有趣；其後她為培養感情，邀請滅亡到自己夢中，合演多個夢幻場面，例如穿著校服在球場相遇、變成大學校園情侶等，既搞笑又溫馨。

雖然劇集水準一般，幸好主角表現交足功課。徐仁國擁有讓萬物滅亡的超能力，個性冷酷，有點壞男人味道，但跟《鬼怪》孔劉與李棟旭比較則未夠優雅。至於睽違兩年再次拍劇的朴寶英，樣子甜美、演技自然，救活整齣劇集。《滅亡》本月10日首播以來，收視率由4.1%跌至上周只有3.2%，前晚播出第5集，收視止跌回升至3.38%。香港觀眾可透過「黃Viu」收看。