《永恆族》預告避提趙婷執導

Marvel電影公司總裁奇雲費格（Kevin Feige）早前接受傳媒訪問時表示，《我的超豪男友》陳靜（Gemma Chan）扮演永恆族成員之一Sersi相當重要，「如果要在本片找出一名主角，那便是陳靜」。從預告片段可以印證奇雲所言非虛，陳靜跟《內政保鑣》男星理察麥登（Richard Madden）戲分最重，當後者提到美國隊長及鐵甲奇俠都已不在，主動提出由他帶領復仇者聯盟的時候，安祖蓮娜及《屍殺列車》馬東石等永恆族成員忍不住暗笑，為電影營造輕鬆氣氛。

值得一提的是，由於趙婷的國籍問題，加上內地網民不滿她曾發表「反中」言論，有傳《永恆族》未必獲批內地公映。為免再觸「地雷」，預告片隻字不提導演趙婷之名。不過，昨日內地傳媒仍然冷待此片預告，恐怕禁映傳聞屬實。