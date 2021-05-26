稱台灣是首個看到《狂野時速9》的「國家」 約翰辛納道歉 內地網民鬧爆

內地一直是《狂野時速》系列的重要票倉，還記得2015年《狂》片第7集上映，票房勁收24.2億人民幣，刷新當年最高票房紀錄；兩年之後，第8集再創佳績，內地累收26.7億人民幣，難怪電影公司對第9集寄望甚殷，尤其是此片下月才在美國開畫，如果海外票房理想，有望刺激本土銷情。

內地5日收近10億

事實上，《狂野時速9》本月20日在內地開畫，一如所料票房報捷，截至昨日下午為止，短短5日累計票房直逼10億人民幣大關，有望打破前兩集的成績。不過，隨着今集佔戲甚重的約翰一時失言，票倉隨時毁於一旦。

事緣首次加盟《狂野時速》系列的約翰，戲中飾演主角雲狄素（Vin Diesel）的胞弟兼叛變特工雅各，日前接受台灣傳媒訪問時，稱「台灣是首個看到《狂野時速9》的國家」而激嬲內地網民，他為平息眾怒，昨日凌晨透過微博以中文拍片道歉：「你好中國，我是趙喜娜（約翰辛納的中文拼音）……我在一個採訪，有一個錯誤……我必須說我現在，就是很很很很很很重要，我愛更尊重中國跟中國人，我很抱歉，對我的錯誤，對不起對不起，我很抱歉，你必須了解，我很愛很尊重中國跟中國人，不好意思。」

微博網民反應兩極

這條長約一分鐘的道歉片，吸引7000多人留言，並獲超過5萬人讚好，可惜部分網民不賣帳，繼續留言炮轟他「視頻到最後也沒提一句台灣是中國的」、「他不是向中國人道歉，他是為了人民幣道歉的」，但亦有影迷力撐「不要咄咄逼人，人家都已道歉了」、「趙喜娜從2010年就開始學中文，那時候他在中國沒有什麼業務，看他以前的採訪也能感受到他是真喜歡中國」。

微博網民群情洶湧，反觀內地媒體卻處之泰然，新浪網依然報道《狂野時速9》在內地及韓國票房大勝的消息，環球網亦有轉載雲狄素的微博直播內容，由此推斷此片遭官方封殺或者抽起不播的風險，暫時仍未算高。