胡鴻鈞奪陳嘉慧熒幕初吻

等監製安排牀戲

至於可有牀戲？他大爆應該是監製最想跟陳嘉慧有牀戲，胡鴻鈞說：「因監製每次見到我都是問Erica（陳嘉慧）在哪裏？又問我，她的表現好不好。」追問陳嘉慧可接受牀戲？她反問胡鴻鈞想不想，胡鴻鈞稱視乎劇本是否需要，相信陳嘉慧不會介意，並說：「大家都是專業演員，等監製安排。」

胡鴻鈞大讚拍檔陳嘉慧，首次做女主角來說感喜出望外，不怯場又準備充足，做到角色的性格，所以是及格的。陳嘉慧聽到胡鴻鈞稱讚很感動，這是她首次演如此重戲分的角色，所以很緊張，不停捉住導演、監製問意見。

馬貫東演溝女王

為演衰神漂染了一頭銀髮的馬貫東，透露現時頭髮很脆弱，每次梳頭都會狂掉髮。男人最忌脫髮？他說：「髮型師說髮根不會甩，男人的根是很重要的，不能斷。」他表示角色服飾很大膽，昨日身穿新劇的「溝女戰衣」，劇中他溝盡所有女生，不過他自稱有密集恐懼症，照鏡見到這套衫都有點想嘔。

記者：陳釗