樓上樓下隔離都要見一面 吳卓羲黃宗澤出關相擁而泣

吳卓羲自爆不著內褲

吳卓羲與黃宗澤劇中分別飾演富二代律師及ICAC調查員，動作全交給王浩信。雖沒有動作場面，但吳卓羲表示在酷熱天氣開工衣衫盡濕，十分辛苦。有否帶多幾條內褲開工？吳卓羲說：「我平時都唔著。」他隨即補鑊，稱並非不愛著內褲，「流咁多汗，換都無用」。

胡定欣被角色感動

飾演O記的王浩信承認大部分動作場面都由他負責，其中一場由5樓跳落地面，「預了驚險，但都會親自上陣，吊威也好安全的」。該劇是胡定欣加盟邵氏後首齣演出的劇集，她說：「該劇是我拍劇以來，成長背景最複雜、最苦及最痛的角色，講我因一場意外失去一條腿，要安裝義肢，睇劇本時已喊。」對於該劇與無綫拍攝中的《廉政行動2022》類似，被指鬧雙胞？王浩信覺得無所謂，因取材和角度均不同。

記者：柯美

攝影：劉永銳

■更多娛樂猛料 ﹕ol.mingpao.com