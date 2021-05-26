理性討論無打交 朱庭萱：我表態因太少人撐警 盧覓雪稱娛樂節目講社會責任是多餘

記者：林祖傑

港台今次邀請盧覓雪和朱庭萱（玻璃朱）舌戰，源自後者曾狠批MIRROR成員「呢啲樣行落旺角大把」，盧覓雪一直被視為支持MIRROR的一方。

論黃藍之分最激烈

節目完結後，兩人均表示雖討論得很激烈，不過做到理性討論、和平交流，過程十分開心，還大方握手合照。她們稱討論得最激烈是藝人黃藍之分，被冠以顏色帽子，均受到不公平的對待，影響到娛樂圈生態發展，但經討論過後，也得不出結論；玻璃朱澄清不是力撐TVB藝人，ViuTV節目有質素都會撐，盧覓雪也稱不止撐MIRROR，自己是世界friend ，什麼電視台都撐，只認為不應該什麼都政治化、分黨派、立場行先。他們表示沒有因對方的言論感不滿，玻璃朱更表示很開心可跟前輩盧覓雪交流。盧覓雪笑說：「我最近練拳，沒有出拳吖！」

玻璃朱經常被取笑P圖，她說：「成日話我P圖，我特登不戴口罩等大家見到我真面目，讓盧覓雪幫我做證，是否真的唔同咗樣。」盧覓雪則說：「肯定有啲嘅！」玻璃朱即表示係女仔都會P圖，是很小事，本身素顏都上鏡、照拍MV，平時最憎化妝，出街也是素顏，還自薦教盧覓雪P圖。

直播變轉播 望港台解釋

兩人表示對港台取消直播感失望，只是避免主持人彭德章尷尬才出席，盧覓雪道：「約我的時候講到明做直播，我是很享受做直播節目的人，聽到改轉播之後，我就話其實我可以不來，但應承了彭德章才來完成任務，希望港台可給我一個正式的答案和合理解釋，一早定好晒先至再抽起，我都覺得好hurt，因我無收錢，只是盡公民責任，支持香港的廣播事業，忽然間話抽就抽，有無尊重過我？有沒有顧及我感受呢？我驚下次都未必來，今次之後都是絕響，這個行為表現很不對等，真心難受。」玻璃朱亦稱：「我明白港台的擔心，可能驚我們講粗口或打交，我覺得他們對嘉賓不夠信任，我們都是大人，都有分寸。」兩人希望港台盡快給她們一個合理解釋。

盧覓雪表示不擔心節目經過剪輯才出街，她笑道：「我們的討論答案是零P圖，有什麼好驚，咪剪囉！」玻璃朱稱討論很有內容，當中對話絕對沒有不能播的，港台也跟她說足版不會剪。而港台先將節目剪輯成7分鐘片段，於昨晚節目《視點31》尾聲播出，節目中盧覓雪、玻璃朱被主持彭德章問到電視娛樂節目需不需要有社會責任？盧覓雪認為娛樂節目講社會責任是多餘的，只需要令觀眾開心和追看，她說：「硬加社會責任在娛樂節目上，我覺得是適得其反。」

盧：做晒「體檢」都話唔得

玻璃朱亦表同意，但不能娛樂到一個無底線的位置，她說：「不需要硬加道德觀念，但有些事情危險和過了底線，我們就應該守住底線。」盧覓雪認為在現今電視發牌制度下有很多底線，她說：「有人話有些節目低俗、教壞細路，我這一代人是看《歡樂今宵》大的，每次有危險動作，都會有警告字眼提醒觀眾不要模仿；我覺得有些節目已經做了，還會特地安排在深夜播出，已做晒『體檢』都話唔得，就過分苛刻。」

朱：不建議藝人表態

對於藝人被定黃藍之分，曾出席撐警活動的玻璃朱認為自反修例風波開始，很多藝人都被扣上顏色帽子，她說：「好似扣上TVB是藍、是親中，ViuTV就是黃、是香港人，就算有TVB藝人沒有表態，甚至沒有立場，只想做好自己份工，不過是TVB就打壓你，還聽到很多廣告部同事講，客戶落完廣告都不敢返轉頭，因為不斷收到騷擾。」她稱不建議藝人表態，因做娛樂圈要切合大眾，表態就會失去了另一邊的觀眾，她說：「點解我會表態呢！因當時環境撐警的人太少，如我不出來撐，會覺得他們好可憐，而我的正職又不是這一行，不一定要靠這一行搵飯食，死就死啦！」

盧：黃的一樣被打壓

盧覓雪則認為顏色打壓，雙方都承受緊，她說：「我覺得這個世界可以反轉去想，藍的被打壓，黃的也一樣，你問我覺不覺ViuTV是黃，我覺得任何一個傳媒機構都是中性，除了大公報和文匯報，我都以中性去看，TVB為何被指藍，因為有一大班玻璃朱的藝人朋友撐警，還不是藍？加上無綫新聞取向、台風及高層言論，咪會有黃藍分別囉！如果純粹以綜藝節目去睇，我看不出邊個是黃、邊個是藍。」