【開箱】《侯斯頓傳奇》 時裝設計天才難敵心魔

享譽歐洲的美國設計師

《侯斯頓傳奇》由《歡樂合唱團》賴恩梅菲（Ryan Murphy）監製，應該吸引到時裝迷的關注。此劇只有短短5集，根據Steven Gaines所寫的傳記書《Simply Halston: The Untold Story》改編，描寫1960至1980年代叱咤美國時裝界的設計師Halston（侯斯頓）故事。伊雲麥葵格扮演的Halston，第一集已是知名的女帽設計師，他為美國總統甘迺迪夫人積琪蓮所炮製的「藥盒」帽，令他聲名鵲起；潮流觸覺敏銳的他同時知道很快女人會放棄戴帽的習慣，於是積極投身高級女裝訂做服的市場。

Halston最初苦有品味、視野與設計天分，獨缺財力支持，不過他吸引到不少有識之士成為左右手，包括富有又漂亮的Elsa Peretti擔任其御用模特兒，Joe Eula是他的時裝插畫師，多方合作，締造出多個潮流，大受歡迎，例如用紮染製作出多彩的布料，設計了輕逸的女裝系列；以觸感酷似麂皮的人造布料ultrasuede，製作風衣系列，全都捧場者衆。

1970年代，為了籌款修復凡爾賽宮，美法兩地的名媛和策展人炮製了一場名為凡爾賽之戰的時裝表演，美國挑選5名時裝設計師遠赴巴黎，挑戰Yves Saint Laurent、Hubert de Givenchy等顯赫名字。Halston是美國的代表之一，他除邀請好友兼《歌廳》金像影后麗莎明妮莉（Liza Minnelli）同行，屆時她上台表演為美國隊助陣外，Halston的時裝表演，也為他在法國帶來滿堂掌聲，成為第一個備受歐洲設計師讚譽的美國時裝界代表。

其後Halston獲大財團支持，在設計上更無窮發揮，進駐各種不同產品，除了女裝，還有香水、旅行用品等；不過此時他與男友Hugo打得火熱，經常流連當時的潮人聖地Studio 54，夜夜笙歌，更染上毒癮。事業站在高峰之際，自我放大，忘了微時一起打拼的朋友，奚落在Tiffany做珠寶設計做得有聲有色的Elsa；對Joe勸他趁機加入生產牛仔褲的意見也置若罔聞，最終連「Halston」這個一手建立的品牌也丟失。劇集尾聲，患有愛滋病的他隨着健康日差，為編舞家Martha Graham炮製一系列舞衣並獲得好評後，選擇在美國西岸度過最後歲月，並於1990年逝世，終年57歲。

調香師解開童年陰影

劇中描述Halston生於美國中西部的艾奧瓦州，自幼已流露對設計的喜好與天分，會為媽媽製作帽子，父親卻十分粗暴，認為兒子會有這樣的興趣，只會變得娘娘腔，更會動粗打他媽媽，這成為追隨他一生的陰影。在美法時裝大戰的一次，由於臨場壓力，他發作了一次，同樣背負童年陰影的麗莎明妮莉給了他無限安慰。另一次是首次推出香水時，公司派來《無間道風雲》女星維拉法米加（Vera Farmiga）飾演的調香師Adele，來跟Halston見面。Adele只有兩三場戲，卻可圈可點。第一次兩人見面，氣氛並不愉快，可是對蘭花的看法，以及Adele優雅的姿態，Halston願意再跟她見面，並依照她吩咐從每種氣味回憶不同片段，包括他最抗拒的童年，因而失控爆喊。Adele說氣味承載着記憶，這一段兩人萍水相逢，對Halston而言，卻比見心理治療師更奏效。

一如所有傳記電影及劇集，《侯斯頓傳奇》把Halston描繪成優缺點均等的人物，難免接到家屬抗議，認為失實也誇張。不少評論讚賞伊雲麥葵格扮演的Halston充滿魅力，不過如果看過真人的照片，那種陰柔氣質，伊雲再好演技也是演不出來的。