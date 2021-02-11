Billboard頒獎禮 大贏家The Weeknd奪10獎 BTS社交網藝人獎5連霸

現年31歲的The Weeknd奪得最佳歌手、最佳男歌手及最佳R&B歌手等合共10獎，成為全晚大贏家；其間他坐在紅色開篷車出場獻唱大熱歌曲《Save Your Tears》，又有一批紅白色車「伴舞」，場面華麗。

Pink母女合作演出

至於身在韓國的BTS，隔空獻唱最新單曲《Butter》，又刷新組合在Billboard音樂頒獎禮的紀錄，奪得最佳組合、最暢銷單曲歌手、最暢銷歌曲及觀衆投票的最佳社交網藝人等共4個獎。BTS憑歌曲《Dynamite》獲得最佳暢銷歌曲獎時，隊長RM透過視像致謝表示，「我們希望透過歌曲《Dynamite》與各位分享活力，我認為這次獲獎證明我們實現了這個目標」。值得一提的是，BTS自2017年起連續5年奪得最佳社交網藝人獎，而今年此獎的對手包括同鄉男子組合Seventeen及女團Blackpink、菲律賓男團SB19及美國樂壇小天后Ariana Grande等。

去年在洛杉磯被轟亡的20歲饒舌歌手Pop Smoke憑首張大碟《 Shoot For The Stars, Aim For The Moon》贏得200大專輯獎，其母Audrey代為領獎，並稱兒子是「戰士」。至於與《變形金剛》女星美瑾霍絲（Megan Fox）打得火熱的男歌手Machine Gun Kelly，奪得最佳搖滾歌手前，先親吻女友，公開放閃，據報兩人行紅地氈時已在傳媒鎂光燈下激吻。

頒獎禮亦有溫馨一幕，加拿大歌手Drake自2010年起，在美國Billboard有9張冠軍大碟及6首單曲登榜首，因此獲大會頒發10年來最佳歌手獎，Drake帶同年僅3歲的兒子Adonis上台，父子一起分享榮譽，Drake致謝時稱不是太懂得承受讚賞，「我對自己的音樂很自覺，就算做出不錯成績，也永遠會懷疑如何可做得更好」。至於女歌手Pink則從搖滾歌手Jon Bon Jovi手上接過偶像獎，後者稱當Pink只有22歲已認識她，並從此成為好友。Pink其後唱出連串金曲，又與9歲女兒Willow合唱《Cover Me In Sunshine》，並在台上做出如雜技的表演。