上港台舌戰「娛樂為什麼？」 朱庭萱：幫藝員討公道 盧覓雪：P圖我輸

娛樂組

港台fb專頁有關盧覓雪VS.朱庭萱的post內容如下：「兩大電視台近來鬥綜藝、鬥娛樂，暫時未可以外出旅遊的日子，你有冇睇番多啲電視？就算錯過播出時間，又有冇因為近日熱烈的討論而網上重溫？電視台為市民『造星』、『捧藝人』，應該用咩策略同以乜嘢為宗旨？香港人需要嘅藝人又係咪走落旺角大把咁嘅樣？藝人朱庭萱與資深傳媒人盧覓雪將出席討論。」

一個踩一個撐MIRROR

朱庭萱跟盧覓雪原本兩不相干，朱庭萱曾主持電視台飲食節目，有傳她是黃宗澤舊愛，2019年社會運動時立場鮮明撐警，曾跟楊明、莊思明及曹永廉等到警察總部送暖。早前MIRROR演唱會獲不少藝人支持，她的出位言論惹注目，她說：「呢啲樣行落旺角大把啦，大驚小怪，究竟咩叫靚仔有才華？內地歌手王一博、張藝興呢啲就係喇！成班井底之蛙。」至於盧覓雪被視為支持MIRROR的一方，在商台《在晴朗的一天出發》不時以MIRROR為話題，姜濤生日當天，她跟主持們唱生日歌祝賀外，又說：「希望姜濤衝出亞洲，嚟緊的演唱會畀兩張贈券我，好難撲呀！」

盧粉望廣播道一地玻璃碎

昨日盧覓雪轉發《視點31》的post，寫道：「聽（今）日廣播道一日遊！朝早返完商台《晴朗》，同大家嬉笑怒罵，跟住食個靚飯，下晝就去港台《視點31》，同大家講吓娛樂，娛樂吓大家！」網民留言好激動，期待她KO玻璃朱，稱兩人level差好遠，今日廣播道會一地玻璃碎；還有人要出賠率。有網民質疑港台介紹玻璃朱是藝人身分，說不認識她；亦有人以玻璃朱的照片P圖開玩笑，留言區好熱鬧。連杜汶澤也加把口：「雪雪，既然人哋都P到飛起，你無奶油唔一齊P㗎？玩雙P吖嘛！你有無禮貌㗎？唉，我嚟嘞！」杜汶澤上載為盧覓雪P圖的照片搞笑。

昨日盧覓雪接受《明報》電話訪問，稱港台給她討論的題目，自己也有準備，她會講什麼，要到時才知道。對於網民熱烈討論，期待火花四濺的對決？她笑說：「無得預知，打拳咁，未落場點知呀！」她稱主要是互相交流，講不同的睇法，自己唔識吵架，只會理性討論。盧覓雪表示不認識朱庭萱，只曾在一些報道知道對方。提到網民以朱庭萱P圖搞笑，盧覓雪稱這話題未打先認輸，因她不懂P圖。

朱粉提醒小心被主持夾攻

朱庭萱也轉發《視點31》的預告，留言：「其實我都唔係好願意去，但主持多次邀請，同講明可以理性討論，唔係罵戰。最重要係今次topic，希望可以幫這兩年受網上欺凌嘅TVB藝員同客戶討回公道。大家到時留言支持！」港台取消直播後，她再說：「剛收到港台消息，取消facebook直播，改由晚上8點轉播7分鐘。唔做live會唔會又畀人剪頭剪尾。大家睇唔到最公平嘅一面。」她又回應網民笑她P圖：「小小P圖點解要大驚小怪？你班黃人夠薑不如留言講吓假爆眼單嘢啦！」她也獲不少粉絲留言支持，為她打氣的同時，有提醒小心被主持夾攻，又說：「盧覓雪唔係善男信女，在鏡頭後好好保護自己！」