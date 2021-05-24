捲性侵風波 睽違3年復工拍新片 奇雲史柏斯演警察查戀童案

《The Man who drew God》講述失明藝術家能憑聲音繪畫出如真人一樣的肖像，當他愈來愈知名，甚至亮相電視節目之際，卻被控性侵；據報此片除《茱莉亞》金像女星雲妮莎烈姬芙參演外，其演員丈夫、《殺神John Wick2》法蘭高尼路（Franco Nero）會自導自演。至於奇雲史柏斯在片中將扮演警察，調查戀童癖冤案。根據電影網站IMDB的資料顯示，該片預計今年底上映，不過在台前幕後名單，未見奇雲的名字，未知是製作公司刻意低調，還是容後再補上。

去年受訪 同情因疫情被裁者

2017年10月，奇雲史柏斯接連捲入多宗性侵少年指控，醜聞曝光後，奇雲公開道歉並宣布「出櫃」，當時他主演影視串流平台Netflix劇集《紙牌屋》十分受歡迎，隨即被踢出劇組，就連第6季結局篇也改由劇中扮演其妻的羅冰活麗（Robin Wright）頂上。已拍畢的《萬惡金錢》也受牽連，被迫在上映前剪走奇雲所有戲分，導演烈尼史葛（Ridley Scott）臨急邀請《仙樂飄飄處處聞》男星基斯杜化龐馬（Christopher Plummer）代替補戲。奇雲亦先後被多名受害者入稟控告性侵，不過原告最終拒絕上庭作供，檢方被迫撤案。

2018年聖誕，「潛水」逾一年的奇雲史柏斯在社交網公開短片，並以《紙牌屋》主角Frank的身分亮相，問觀眾是否想念他，為自己辯白，又強調：「我絕不會為我沒做的事付出代價！」

此後除了2019年因到法院應訊曾公開露面外，他一直深居簡出，直到去年新創企業Bits & Pretzels的播客訪問，他再次露面。奇雲把自己捲入性侵指控的痛苦3年，跟因為疫情而失業者聯繫起來，「2017年秋天後我的世界完全改變，這樣說應該沒任何人會驚訝。我的工作、很多的關係，在這行業的地位，短時間內通通消失」；他稱很少會代入別人的狀况，因經驗都是很獨特及個人的，但疫情下好像整個世界都停頓了，他感同身受，尤其被裁員的失業者，對狀况完全無能為力。