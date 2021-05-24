「朱凌凌」《愛‧回家》赤裸認蠢 吳偉豪復工 捲不雅片未被「雪藏」

娛樂組

前晚播出的《愛‧回家》單元「西伯利亞的秘密」由朱凌凌（吳偉豪飾）、金城安（周嘉洛飾）與阿壯（焦浩軒飾）做主角，講述他們到西伯利亞探望傻強（馮奕森飾），登山時遇上雪崩意外被困山上，回港後性情大變，家人懷疑3人在山上重演《天與地》的人食人情節，吃了傻強。

故事揭盅，原來他們派傻強落山搵救援，3人為保命「剝光豬」相擁以體溫保暖。鏡頭前朱凌凌、金城安與阿壯除掉所有衫，看似全裸，但全身打了格仔只露出頭部，後來救援隊出現，恥笑3人「剝光豬」更合照留念。朱凌凌自責：「點解我會咁蠢㗎……我要打拳、健身變強。」

未有更新社交網

有網民聯想到不雅片風波，事件男主角是受害者，但受到二次傷害被人取笑；有人認為無綫讓朱凌凌「赤裸」認蠢，似讓他輕鬆交代事件。吳偉豪過往經常在社交平台分享生活，但近一個月，「潛水」沒有更新近况。

《明報》向《愛‧回家》監製林建祥求證，他稱「西伯利亞的秘密」是4月拍攝的，至於全裸要打格仔，很多時有類似畫面都會打格仔處理。問及吳偉豪是否復工？林建祥稱吳偉豪在《愛‧回家》的戲分正常，不太多又不太少。

傻強轉戰內地

此外，前晚的一集傻強只有背影閃過，沒有正面鏡頭。飾演傻強的馮奕森早於去年10月約滿離開TVB，故前晚傻強由其他人扮演。

馮奕森轉移陣地往內地發展，效力TVB時，演出機會一般，因傻強一角入屋，被睇好有機會上位，網民對他往內地工作，認為TVB走寶。