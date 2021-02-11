《調教你MIRROR》預告曝光 12子缺點 花姐逐個數

《調教你MIRROR》在梅窩取景，經理人花姐（黃慧君）不在場情况下由阿祖調教12名成員。預告見他們出發時攰到入睡；另外又有阿祖跟花姐在車廂對話，花姐問：「你（阿祖）估你可唔可以調教我12個仔？」阿祖說：「呢件事難度都唔細。」花姐連環數MIRROR成員缺點，「簽完佢返嚟，的確有好多缺點嘅」、「好多人單飛啦，我覺得佢會擺單飛做第一位，MIRROR做第二位」、「點呀，你可唔可以有啲上進心呀？」「佢係優柔寡斷，佢發番我脾氣，就覺得我點解話佢黑面」、「其實佢哋好幸福嘅，冇經歷過究竟出面原來做新人咁慘㗎？」這段預告經巧妙剪接後，根本不知花姐正在罵誰。

《WARRIOR》連續兩周叱咤奪冠

另一方面，MIRROR愈唱愈旺，新歌《WARRIOR》連續兩周成為叱咤903專業推介冠軍歌，有指對上一次有組合能連奪叱咤兩星期冠軍歌已是2006年軟硬天師的《好兄弟》。《WARRIOR》在新城及港台的排行榜亦奪冠，ViuTV的《Chill Club》榜則排第2位。

娛樂組