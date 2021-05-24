無綫涉抄襲 受牽連遭網民圍剿 張曦雯：不知發生什麼事

【明報專訊】張曦雯及陳家樂昨日到銅鑼灣出席咖啡店宣傳活動；無綫網上頻道「女神channel」日前上傳張曦雯宣傳片涉嫌抄襲ViuTV 《ERROR自肥企画》宣傳圖，張曦雯無辜被網民留言圍剿。張曦雯表示不清楚亦沒有看過，直至有朋友傳短訊指她好慘被人鬧，並把報道給她看，她亦不太明白發生什麼事，自己的社交平台沒有人鬧她，她說：「有句子是imitation is something flattery，即是讚美別人，可能公司是這樣看，覺得別人做得好，想copy吓，但其實我都不知發生什麼事。」覺得公司抄襲別人好不好？她也不知怎回答，唯有拉開話題：「不如講吓男朋友吖，我們生活好穩定。」